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Историческое мелководье на Рейне парализовало речную логистику в Европе

12 августа 2026 07:05
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Исторически низкий уровень воды в Рейне вынуждает перевозчиков массово отказываться от речной логистики. На ключевом участке в Каубе глубина упала до 15 сантиметров, а к субботе может снизиться до 9 – это делает движение барж фактически невозможным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историческое мелководье на Рейне парализовало речную логистику в Европе-2

Компании переводят доставку на грузовики: одно речное судно заменяет около 40 фур, что резко увеличивает затраты и снижает объемы перевозок. В обычный сезон через речные терминалы отгружают до 50 тысяч тонн продукции, но сейчас не выполнено даже 10 % этого объема.

Историческое мелководье на Рейне парализовало речную логистику в Европе-4

Катарина Штельцер, руководитель отдела сельскохозяйственной продукции компании‑перевозчика:
Критической ситуация станет, если воды не будет и в октябре. До этого момента мы продержимся, но это связано с серьезными издержками. И если в октябре в Рейне так и не появится вода, для нас настанут действительно трудные времена.

Июнь и июль стали самыми теплыми за всю историю наблюдений в Западной Европе. Аномально низкие осадки привели к обмелению крупнейших рек – Рейна, Сены и Дуная. Эксперты предупреждают: при сохранении засухи логистические цепочки в регионе окажутся под серьезной угрозой.

# Германия

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