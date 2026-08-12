Знаковый рубеж! В Беларуси намолочено более 7,1 млн тонн зерна с учетом рапса

Есть 7 миллионов тонн зерна! Знаковый рубеж преодолели белорусские аграрии. По данным Минсельхозпрода на это утро, убрано 80 % площадей зерновых, зернобобовых и рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если на юге страны жатва уже выходит на финиш, то на севере работа продолжается. Урожай с витебских полей еще значительно увеличит общий каравай. Сейчас в лидерах Минская область – там собрали 1 миллион 886 тысяч тонн. Далее идут Брестский и Гродненский регионы. Высокие результаты в этом сезоне показывает рапс. План госзаказа по маслосеменам уже выполнен на 104 % – поставлено 104 тысячи тонн. Специализированные предприятия приступили к его переработке.

Людмила Яшновская, начальник производства сельхозпредприятия «Рапс»:

К нам поступают семена рапса не только нашего предприятия, которые мы перерабатываем, а также вообще Республики Беларусь. Мы второй год очень активно работаем с Минским маргариновым заводом, для которого мы осуществляем заготовку семян рапса, также хранение семян рапса и переработку рапса. Мы на нашем предприятии при приемке маслосемян рапса определяем их влажность, засоренность, масличную примесь, масличность семян, эруковую кислоту, глюкозинолаты и радиологический контроль.

Напомним, накануне на совещании с руководством Совета Министров Президент назвал нынешний год лучшим для сельскохозяйственных культур. Как доложил министр Юрий Горлов, по прогнозам, финальный намолот хлеба составит 7 миллионов 600 тысяч тонн. Кроме того, закрома пополнят 1 миллион 400 тысяч тонн рапса, а также не менее 2 миллионов 200 тысяч тонн кукурузного зерна.