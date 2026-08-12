ГАИ проводит интерактивные занятия в футбольном манеже Минска для юных участников движения

На территории футбольного манежа в Минске проходит интерактивное мероприятие для школьников. Цель – развитие навыков безопасного поведения на дороге и обучение правильному управлению средствами персональной мобильности. Инспекторы ГАИ проводят тренинги по безопасному движению на велосипедах и электросамокатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.