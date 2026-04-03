Лукашенко: некоторые побежали в Польшу, а сейчас тысячами просятся в диктатуру – «Мы домой хотим!»

Врачи – элита общества. Президент всегда говорил про учителя и врача как опору государства. Вот поэтому деструктивные силы и пытаются задурить голову таким ойкуменам, сея вирусы гражданского несогласия. Хотя в итоге именно в диктатуре спасают тех, кто всегда хотел разрушить нашу модель государственности.

Как это часто бывает, формат сегодняшней встречи вышел далеко за рамки открытия поликлиники. Без протокольной дистанции – с врачами, пациентами, жителями. О нагрузке, о доверии к системе, о том, почему отношение к человеку в белом халате формирует отношение к государству в целом. Затронули и более широкий контекст – международную повестку, причины глобальной нестабильности и их влияние на экономику и социальную сферу.

Возможности столичной медицины – на всю страну. Такую задачу поставил Александр Лукашенко, открывая новую городскую поликлинику в Минске. Речь уже не о точечном проекте, а о выстраивании системы. Новая поликлиника стала поводом поговорить о будущем всего здравоохранения: от технологий и доступности до принципов, на которых она должна работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Читаю я то, что вы пописываете, не буду называть где, меня через них, соцсети, завалили этим материалом. Половина точно брехня. Я обращаю внимание, где человека обидели, судьбу, не дай бог, сломали. Начинаем разбираться – а все не так. Читайте «Пул Первого». Это моя ответственность. И если там опубликовано что-то с моей стороны или со стороны государства, мы за это несем естественность. Все мы, белорусы.

Мы без войны живем, потому что мы едины. Мы прививку получили последнюю в 2020 году, медики знают какую. Увидели, почувствовали, хлебнули, сравнили, сделали выводы. Мы видим, кто сделал выводы, – идите, живите, это ваша земля. Я не имею права вас лишить этого клочка земли. Но если вы придете к нам опять с ружьем и попытаетесь это все перевернуть, пеняйте сами на себя. Мы этого не допустим.

Вон посмотрите, что творится в хваленой Польше, куда некоторые наши побежали, а сейчас тысячами просятся в «диктатуру»: «Мы домой хотим!» Пример тому – Коля Статкевич. Посидел-посидел на границе на лавочке и домой вернулся. А не вернулся бы – уже бы похоронили. Вы его спасли недавно – инсульт. Отвезли к Руммо, там крутили-вертели. Там единственный аппарат в стране, по-моему (надо посмотреть, может, еще пару штук купить). Спасли мужика, который взрывал, который хотел перевернуть страну, убить Президента. А как жареный петух клюнул, побежал к этому самому Президенту в «диктатуру», чтобы его спасли. Вы его спасли.

Хотите – поживите немножко еще там, а потом вернем, если вы найдете здесь работу. А в Польше не дураки. Приехали наши медики – «хорошо, пробирки промывай пока, а врачи у нас есть». Вот они и рванули обратно.

Живите на своей земле. Успеете еще, может, не вы, ваши дети захотят где-то жить за пределами страны. Но я вам не советую. Это ваша земля. Ну вот вышли в 2020 году. Ну что сделали? Вы должны понимать: если вы вышли и начинаете бить, ломать, стрелять, вы получите ответ. Так везде. Посмотрите на Трампа, на Америку.