Какие лекарства нельзя провозить через границу?

Нередко, выезжая за границу, приходится брать с собой медикаменты. Острая необходимость или, как говорится, на всякий случай. Но что, если ввоз или вывоз тех самых нужных таблеток противоречит законодательству?

Каждый день через зелёный коридор таможни проходят тысячи людей. И если тех, кто решил прихватить с собой оружие или, скажем, радиоактивные вещества вычисляют на раз, то пассажиры с медицинскими препаратами нередко становятся головной болью для сотрудников в форме. Как оказалось, безобидные с виду лекарства вполне могут содержать не самые легальные в стране компоненты, а вместе с ними и административную статью.

Дмитрий Рихтиков, сотрудник управления организации борьбы с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета РБ:

Довольно часто выявляем медицинский препарат, который используется для лечения вирусных заболеваний – это «Терафлю НД». В составе данного вещества содержится псевдоэфедрин, который относится к психотропным веществам.

Для того, чтобы не остаться в другой стране без необходимых медикаментов, обязательно стоит прочитать их состав. Перечень всех потенциально опасных веществ есть в общем доступе. И если во вкладыше к лекарству прописан хотя бы один запрещённый компонент, без подписи и печати лечащего врача границу такой груз не пересечёт. Галина Пышник, консультант отдела организации лекарственного обеспечения управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения РБ:

Физическое лицо должно иметь при себе документы, подтверждающие легальность назначения этих лекарственных средств. Это может быть выписка из медицинской документации, копия рецепта врача. Единственным условием будет, чтобы эти документы были переведены на русский язык.

Максимум, который можно взять с собой – 90 разовых доз лекарства. Если этого мало – необходимые препараты придётся искать уже по прибытии.

А между тем, ещё одна проблема таможенных служб – умышленный вывоз или ввоз запрещённых веществ для продажи. Тайники находят как в машинах, так и в багажах. Конечно, всегда есть отговорка в духе «я не знал». Но если вину докажут – путешествие закончится, так и не начавшись.

Дмитрий Рихтиков:

В случае возбуждения уголовного дела в отношении физического лица Уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества либо без конфискации.