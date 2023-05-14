Партия «Белая Русь» планирует завершить работу над региональными отделениями к концу августа

Новости Беларуси. Действовать на пользу государства и народа – задача не только для силового блока, но и для общественно-политического сектора страны. К этой работе активно подключается «Белая Русь». 13 мая прошло первое заседание Высшего политсовета партии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В ходе которого выработали стратегию дальнейшего развития. В ближайшее время члены «Белой Руси» сконцентрируются на построении региональных отделений партии, которые должны появиться в каждой области. Этой работе будут уделять максимальное внимание. Такая политическая география поможет держать связь с людьми и не отрываться от проблем, которые волнуют народ. Уже со следующей недели пройдут конференции, посвященные формированию районных структур. А к концу августа должна завершиться работа над региональными отделениями.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Мы неслучайно называем нашу партию партией народного большинства. Мы должны отражать интересы всего белорусского общества, поэтому региональные отделения – это отличная платформа, чтобы люди могли высказывать свое видение развития нашей страны и нашей партии. Если говорить о вопросах, которые поступают от наших граждан, то самый главный вопрос такой: что мы будем делать? Какую активность мы будем реализовывать, чтобы решить задачи, которые сегодня волнуют и отдельного гражданина, и все белорусское общество? И на это сейчас направлены основные наши усилия – сформировать дорожную карту нашей деятельности, отразить в ней все наиболее значимые направления деятельности партии. И, еще раз подчеркну, решить самые значимые проблемы, которую волнуют белорусское общество.