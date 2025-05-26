Как в годы войны жители белорусской деревни спасли 40 еврейских детей? Выжившая делится воспоминаниями

Этот год во всем мире проходит под знаком 80-летия Великой Победы. В 45-м, когда мир наконец выдохнул после самой разрушительной войны в истории человечества, 9-е мая совпало по еврейскому календарю с днем 26-го ияра. Для евреев это стало концом немыслимого кошмара, имя которому Холокост. Но в этой истории, пронизанной нечеловеческими страданиями, есть и светлые страницы. В 1943 году жители белорусской деревни Поречье совершили практически невозможное – спасли 40 еврейских детей от гибели. Спустя десятилетия последняя из них ныне живущая – Фрида Рейзман – вернулась на эту землю, чтобы сказать «спасибо». Репортаж Дианы Головач.

Как домой я пришла. Как будто бы я не уходила. Фриде Рейзман было всего шесть, когда война забрала у нее детство. Она попала в Минское гетто, а там голод и бесконечный страх. Но было и спасение – маленькая деревня Ильинка, где местные жители укрыли ее от смерти. Сегодня Фрида у крыльца того самого дома, хозяева которого спрятали ее. Постройка почти не изменилась. Только дерево потемнело от времени. Но память – она жива. В каждом сантиметре этих стен.

Фрида Рейзман, бывшая узница Минского гетто:

Печка с левой стороны и факел. На печке был крючок и факел. Лучина называется. Лучина. Стол вот так стоял. Две лавы. А там дальше были полати возле печки. Когда было холодно, я на печку залезу. После войны все изменилось – пришлось начинать новую жизнь. Но даже в самые трудные годы находились те, кто протягивал руку помощи. Доброта белорусского народа, его готовность принять, поддержать, спасти – это то, что невозможно забыть.

Виктор Черный знает об этих историях спасения из первых уст. Его отец, будучи 12-летним подростком, приютил у себя Марию Эпштейн и ее дочь Раю. Полтора года они прятались у Виктора. Сначала в бане, потом, когда односельчане привыкли, жили вместе, как родные. После войны семьи разъехались, но благодарность осталась.