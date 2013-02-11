Как свежий и вкусный хлеб попадает к минчанам на стол?

Новости Минска. Первую четверть прошлого века Минск снабжали хлебом небольшие частные пекарни. Труд хлебопеков считался тяжелым: работали они вручную по 12 часов в день в невыносимо душных помещениях. Продавали изделия на месте – в лавках при пекарне или на разнос. Однако свежий хлеб могли позволить далеко не все жители города. Малоимущим приходилось довольствоваться черствыми булками, которые стоили на порядок дешевле.

Первый завод по производству хлеба появился в Минске только в 1928 году. Он был оснащен новейшей по тем временам техникой.

А накануне войны на восточной окраине столицы открылся второй по счету и самый большой в стране хлебозавод «Автомат». Но дальнейшие рекорды пришлось отложить. Восстановление хлебопечения началось одновременно с операцией по освобождению Беларуси. По окончании боев за Минск уже на третий день «Автомат» выпек первый послевоенный, самый вкусный хлеб.

Сегодня в столице насчитывается 7 хлебозаводов. В целом среднесуточное потребление хлеба по стране уменьшается. Кстати, самый низкий уровень - в Минске. И если норма составляет 320 граммов в день, то современный минчанин употребляет только 132. Тем не менее, хлеб по-прежнему занимает важное место на столе горожан.

Если вы думаете, что современное производство хлеба начинается с замешивания теста, то вы ошибаетесь. Сердце хлебозавода находится в лаборатории. Сюда первоначально сырье попадает на проверку. Без контроля оно никогда не пойдет в производство.

Нина Лущик, главный технолог КУП «Минскхлебпром»:

Здесь проверяется еще качество готовой продукции. Это и влажность, и кислотность, и внешний вид, органолептические показатели. Покупатель может быть уверен, что всякое хлебобулочное изделие, и хлеб, и батон, не придут на прилавок торговой точки без проверки в этом помещении.

Заварные хлеба наиболее вкусны. Белорусские хлебопеки изучали опыт прибалтийских, чешских коллег, брали на вооружение деревенские рецепты бабушек. Теперь в различных вариациях в рецептуру входят тмин, картофельная крупка, солод, квасное сусло. Производство такого хлеба очень трудоемкое и может занимать 16-18 часов. Так хлеб получается вкуснее и хранится дольше.

Оксана Шатило, исполняющая обязанности начальника производственно-технологической лаборатории хлебозавода:

Процесс замеса теста начинается с приготовления заварки. Заварка готовится, осахаривается, заквашивается, далее сбраживается и поступает в расходную емкость. Далее - в тесто.

Сегодня практически все производство хлеба автоматизировано. В компьютере уже задана рецептура, специалисту нужно только выбрать соответствующий номер. А далее умная техника сделает свое дело. Если какого-то ингредиента нет - процесс останавливается.

Оксана Шатило, исполняющая обязанности начальника производственно-технологиеской лаборатории хлебозавода:

Тесто бродит 2,5 часа. Далее проверяется инженером-технологом его кислотность, то есть, созрело оно или нет, и подается по тестоспуску уже на разделку.

Здесь тесто разделывается на равные пропорции и попадает в так называемые люльки, оттуда - в расстойный шкаф, где тестовая заготовка бродит и насыщается углекислым газом. Температура здесь - 37 градусов.

Оксана Шатило, исполняющая обязанности начальника производственно-технологиеской лаборатории хлебозавода:

Заготовка, она увеличивается в размере и приобретает определенную форму. Далее поступает на под печи для выпечки.

Ручной труд здесь отсутствует. Все четко делают машины. Поэтому тестовые заготовки получаются одна к одной.

Оксана Шатило, исполняющая обязанности начальника производственно-технологиеской лаборатории хлебозавода:

Разделка пшеничного хлеба отличается от разделки ржано-пшеничного теста. Тесто сначала делится на куски, попадает в тестоокруглительную машину, а далее по элеватору этот шарик теста подпадает формующую машинку и уже тестовая заготовка превращается в такой валик.

После расстойного шкафа заготовки попадают в печь. В каждой зоне своя температура, чтобы изделие поднялось и сформировалась корочка. И вот он, минский хлеб!

Столичные хлебопеки работают круглосуточно в две смены. А все для того, чтобы на нашем столе постоянно был свежий и вкусный хлеб, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.