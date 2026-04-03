В Ташкенте завершает работу юбилейная международная выставка «UzFood»

С внушительным портфелем контрактов вернутся на родину белорусские производители, принимавшие участие в крупнейшей международной выставке пищевой промышленности и продуктов питания в Узбекистане. Она завершает работу сегодня, 3 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным подсчетам, всем участникам форума удалось заключить порядка 800 коммерческих соглашений на сумму свыше 600 миллионов долларов. Достигнута и главная стратегическая цель, поставленная экспортным блоком Беларуси. Практически каждое предприятие, участвовавшее в выставке, обеспечило себя новыми заказами. Наши производители представили как хорошо знакомую узбекскому потребителю молочную, мясную и кондитерскую продукцию, так и долгожданные новинки.

Андрей Артеменко, генеральный директор предприятия по производству хлебобулочных и кондитерских изделий: Мы только начинаем осваивать территорию Узбекистана по поставке нашей продукции. Конечно, здесь культура потребления хлебобулочных изделий немножко не такая, как у нас, но есть интерес к нашим кондитерским изделиям, есть интерес у потребителей к нашим спиртовым хлебам, которые мы производим, к замороженным хлебам. Есть над чем работать.

Ольга Врублевская, специалист по маркетингу и внешнеэкономической деятельности предприятия по производству мяса птицы:

Наблюдается живая атмосфера и большое заполнение павильонов, что позволяет достаточно быстро найти своего партнера. Мы провели переговоры с уже действующими партнерами, а также с потенциальными. И надеемся расширить присутствие на рынке Узбекистана и в странах ближнего зарубежья.

Всего в Ташкенте были представлены более 500 компаний из 26 стран. Доля иностранного участия составила почти 80 %, что подчеркивает высокий инвестиционный интерес к центрально-азиатскому продовольственному рынку. Беларусь представляли 30 ведущих холдингов и их филиалов.