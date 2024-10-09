Как не потеряться в лесу – сотрудники милиции составили чек-лист основных правил

Грибной сезон в разгаре, леса пестрят боровиками и опятами, которые могут вскружить голову даже опытным специалистам по части тихой охоты. В Щучинском районе женщину, которая отправилась за грибами, пришлось спасать сотрудникам милиции – она заблудилась. Но не растерялась и вовремя обратилась за помощью. И такой случай в 2024 году далеко не первый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как найти в лесу тех, кто искал грибы – репортаж Галины Буро.

Дежурная часть Щучинского отдела внутренних дел. Звонок на линию 102 принял опытный сотрудник Виктор Куцейко. Что у вас случилось?

На другом конце провода взволнованный женский голос. – Вы в лес с кем пошли, одни?

– Одна.

– Телефон хорошо у вас заряжен?

– Вроде да, заряжен хорошо. Тот случай, когда грибы закружили. Женщина заблудилась. Вопрос про телефон – один из ключевых. От этого зависела дальнейшая тактика действий дежурного.

Виктор Куцейко, помощник дежурного оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности ОВД Щучинского райисполкома:

В такой ситуации, главное, чтобы был заряжен телефон, чтобы человека можно было найти, отследить по спутнику, держать с ним связь. Диалог с местной жительницей по телефону дальше поддерживал сотрудник на выезде. Быстро обнаружили электровелосипед, на котором женщина приехала в лес. На милицейской машине включили сирену. И это сработало. Путь к спасению – на звук.

– Все хорошо, не переживайте.

– Спасибо, спасибо за вашу работу!

– Вы себя нормально чувствуете? Все хорошо?

– Хорошо, только руки немножко.

– О, сколько грибочков насобирали, неплохо!

Второй раз за сезон именно в этом щучинском лесном массиве теряются люди. В августе здесь развернулась большая спасательная операция – более 350 человек (службы, волонтеры и местные жители) искали пропавшего трехлетнего мальчика. Эта история с хэппи-эндом. Но бывает он не всегда. Только в лесах Гродненской области в этом году заблудились 22 человека, из них троих обнаружили уже погибшими. По сравнению с предыдущим годом число грибников, которых искали, увеличилось – в 2023-м таких случаев было лишь семь. Потому в милиции составили чек-лист правил похода в лес.