Как не потеряться в лесу – сотрудники милиции составили чек-лист основных правил
Грибной сезон в разгаре, леса пестрят боровиками и опятами, которые могут вскружить голову даже опытным специалистам по части тихой охоты. В Щучинском районе женщину, которая отправилась за грибами, пришлось спасать сотрудникам милиции – она заблудилась. Но не растерялась и вовремя обратилась за помощью. И такой случай в 2024 году далеко не первый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как найти в лесу тех, кто искал грибы – репортаж Галины Буро.
Дежурная часть Щучинского отдела внутренних дел. Звонок на линию 102 принял опытный сотрудник Виктор Куцейко.
Что у вас случилось?
На другом конце провода взволнованный женский голос.
– Вы в лес с кем пошли, одни?
– Одна.
– Телефон хорошо у вас заряжен?
– Вроде да, заряжен хорошо.
Тот случай, когда грибы закружили. Женщина заблудилась. Вопрос про телефон – один из ключевых. От этого зависела дальнейшая тактика действий дежурного.
Виктор Куцейко, помощник дежурного оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности ОВД Щучинского райисполкома:
В такой ситуации, главное, чтобы был заряжен телефон, чтобы человека можно было найти, отследить по спутнику, держать с ним связь.
Диалог с местной жительницей по телефону дальше поддерживал сотрудник на выезде. Быстро обнаружили электровелосипед, на котором женщина приехала в лес. На милицейской машине включили сирену. И это сработало. Путь к спасению – на звук.
– Все хорошо, не переживайте.
– Спасибо, спасибо за вашу работу!
– Вы себя нормально чувствуете? Все хорошо?
– Хорошо, только руки немножко.
– О, сколько грибочков насобирали, неплохо!
Второй раз за сезон именно в этом щучинском лесном массиве теряются люди. В августе здесь развернулась большая спасательная операция – более 350 человек (службы, волонтеры и местные жители) искали пропавшего трехлетнего мальчика.
Эта история с хэппи-эндом. Но бывает он не всегда. Только в лесах Гродненской области в этом году заблудились 22 человека, из них троих обнаружили уже погибшими. По сравнению с предыдущим годом число грибников, которых искали, увеличилось – в 2023-м таких случаев было лишь семь. Потому в милиции составили чек-лист правил похода в лес.
Вадим Торбашинович, ВРИОД заместителя начальника управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Гродненского облисполкома:
Перед походом в лес мы настоятельно рекомендуем сообщить родным, куда идете, когда вернетесь и в каком направлении планируете двигаться. Необходимо взять с собой заряженный мобильный телефон, для ориентирования в пространстве возьмите с собой компас, одеваться стоит в яркую одежду, человека в камуфляже можно не заметить и с трех метров.
Если лесные объятия все же захватили, паника и самонадеянность не лучшие компаньоны. Звонок в милицию или МЧС – верный шаг к спасению, а вот с места лучше не уходить, чтобы еще больше не усугубить ситуацию. В милиции опровергают и миф, что родственники могут заявить о пропаже человека лишь через 2-3 дня. Фейк. На самом деле, чем раньше начнутся поиски, тем больше шансов, что тихая охота не закончится трагедией.
Подробности в видео.