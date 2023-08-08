«Качество зерна нас радует». В Минской области завершили уборку озимого ячменя

Новости Беларуси. В Минской области убрана почти половина площадей с зерновыми культурами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Намолот достиг 680 тысяч тонн зерна без кукурузы, гречихи, проса. Урожайность – более 35 центнеров с гектара. Уже активно ведется приемка хлебного каравая.

Под госзаказ предприятиями области поставлено более 80 тысяч тонн продовольственного зерна. Это 38 % от плана. На Молодечненском комбинате хлебопродуктов ежедневно принимают до полутора тысяч тонн собранного урожая из четырех районов области. Заготовка ведется круглосуточно. После получения знака качества зерно чистят, сушат и доводят до степени стойкого хранения.

Татьяна Царь, начальник лаборатории Молодечненского комбината хлебопродуктов: Несмотря на погодные условия, качество зерна нас радует. Мука для потребителей будет соответствовать своим нормативным требованиям.

Олег Белоцкий, начальник производства Молодечненского комбината хлебопродуктов: Для Молодечненского комбината хлебопродуктов доведен государственный заказ по поставке зерна для госслужб в объеме 18 тысяч тонн. Мы уже заготовили всего 20 тысяч тонн. То есть 8 тысяч тонн – госзаказ. И 12 тысяч тонн кроме госзаказа.

Дмитрий Давыдок, заместитель председателя-начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Молодечненского райисполкома:

Намолот составил порядка 23 тысяч тонн. По заказу по реализации зерна на сегодня по району выполнена почти половина.

В Минской области уже полностью завершена уборка озимого ячменя, осваивают последние гектары с рапсом – осталось убрать 4 % от всех площадей, отведенных под масличную культуру.