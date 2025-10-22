«Изюминка в театрализованном выступлении». Поговорили с обладателем Гран-при конкурса «Душа народная»

Александр Стасевич, ведущий: Ирина, поздравляем вас с этой замечательной наградой – Гран-при! Я слышал, что девчонки расплакались, когда услышали, что именно вашему коллективу присуждается эта награда. Вы переварили уже как-то эмоции все?

Ирина Лебедева, руководитель народного ансамбля народной песни «Чарніца»:

Спасибо за поздравления. Да, наши девочки действительно разрыдались, потому что ситуация была такая: в прошлом году мы уже участвовали в конкурсе и заняли лауреата второй степени. В этом году мы тоже попытали счастье, очень надеялись тоже на хорошую, достойную награду. И когда они услышали себя ни в одной из награждаемых позиций, мы просто впали в ступор. Как так? Мы даже прослушали следующую номинацию. И вот здесь с замиранием сердца нам говорит жюри: обладатель Гран-при – народный ансамбль народной песня «Чарніца». Нас просто разорвал шквал эмоций.

В нашем ансамбле нет профессиональных музыкантов. Это люди различных профессий, нетворческих профессий. Мы поем в основном белорусские народные песни в обработках, аранжировках, также поем славянский фольклор. Как мне кажется, наша изюминка в том, что, конечно же, если позволяет формат мероприятия, то мы делаем театрализованное выступление, что-то в стиле народного фольклорного мюзикла. То есть это и песни, и танцы, и искрометный, колоритный белорусский юмор.