Издатели газет воюют против новостных агрегаторов

Издатели газет обратились в комиссию ЕС по медиа с петицией против бесплатного использования их материалов агрегаторами, имея ввиду в первую очередь, конечно, Google.

Согласно Гамбургской декларации прав интеллектуальной собственности, подписанной 169 главами издательских компаний, «большое число сервисов использует результаты работы отдельных авторов, издателей и вещателей без всякой платы. В долгосрочной перспективе такая практика угрожает производству высококачественного контента и существованию независимой журналистики… Мы не желаем больше, чтобы нас вынуждали раздавать нашу собственность без нашего согласия». Эта декларация была направлена комиссару Вивиан Рединг (Viviane Reding).

Среди подписавших петицию управляющий директор Dow Jones Роберт Томсон, генеральный директор News Corp Europe Джеймс Мердок и председатель DMGT Висконт Ротмир. Но наибольшую поддержку выказали немецкие газеты, которые уже лоббируют у себя дома авторские отчисления по типу тех, что действуют в музыкальной индустрии. Среди них генеральный директор Axel Springer Матиас Допфнер.

Демарш издателей можно будет считать успешным, если Рединг сделает заявление, в котором назовет цитирование незаконным без авансовой оплаты. Скорее всего, этого не произойдет, потому что это будет конфликтовать с принципом законного использования материалов со ссылкой, хотя этот принцип и существует только в некоторых европейских странах. Другой успешной для издателей развязкой можно будет считать инициирование соглашения, которое определит механизм отчислений за использование контента благодаря отслеживанию с помощью «водных знаков».