Что даёт жизнь запаху? Парфюмер рассказал, куда лучше наносить аромат

Визитной карточкой любого образа является аромат. От него зависит практически все: настроение, внешний вид, то, как тебя воспримут окружающие. Однажды, купив тот самый флакончик, вы можете стать той, за которой тянется шлейф, и мужчины оборачиваются вслед. Парфюмер Николай поможет подобрать то, что создано для вас.

Николай Ярец, парфюмер:

Есть у меня несколько вопросов, которые рекомендую задавать самому себе при выборе ароматов. Я бы хотел, чтобы перед тем как выбирать аромат, она спросила у себя: зачем мне он нужен, в чем я одета с этим ароматом – рисуем образ – кто рядом и где я его использую? Считывается человек через запах, и образ его запоминается тоже через запах. Сама история парфюма тянется из глубины веков. Первыми были запахи розы, жасмина фиалки, иланг-иланг и лаванда. Со временем их дополнили корица и мускус. Уже сегодня многие парфюмеры уделяют внимание тому, как и чем подчеркнуть аромат обладательницы. Ваниль, розы и другие нежные цветы выбирают чувственные натуры, а вот бунтарки свое предпочтение могут отдавать фиалкам, перцу и другим.

Чтобы усилить себя девушке с точки зрения характера, выносливости, строгости, я рекомендую использовать более пряно-древесные ароматы. Но опять же: не переусердствовать, потому что есть очень яркие древесные запахи, которые могут сильно задушить личность человека. Если мы хотим подчеркнуть женственность, легкость, простоту, я рекомендую использовать нежные ароматы, мускусные и цветочные. В парфюмерной психологии ваниль считается ароматом счастья. Очень часто используется в парфюмерных изделиях, она достаточно популярна.

Многие распыляют парфюм в зону груди и шеи, однако в солнечные дни так делать не рекомендуют, так как может появиться раздражение. Николай поделился рекомендациями, в каких местах аромат будет более уместным.

От мочки ушей до плеча, вдоль шеи, где более грубая кожа, будет более правильное нанесение в эту зону. Почему? Таким образом мы немного придадим аромату такой камерности, он будет дольше на нас держаться, если мы надели на себя кофточку, маечку, рубашечку и так далее. Что дает жизнь запаху? Воздух, движение, поток воздуха. Мы начинаем поворачиваться, аромат начинает дышать. Если у девушки приятная прическа, длинная, которую она не хочет скрывать и хочет, чтобы аромат ей помогал создавать шлейф, она может нанести на затылочную часть, около корней волос. Закрывается прической. Она идет, аромат рассеивается через волосы и создает приятный легкий шлейф. Ароматы на разные случаи жизни: работы, для свиданий, посиделок в кафе и прогулок. Их можно уподобить любимой одежде. Если вам что-то приглянулось и вы сомневаетесь: брать или нет, просто представьте себе, куда вы в нем пойдете.