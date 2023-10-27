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Итоги трудового семестра подвели в Минске

27 октября 2023 07:50
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Новости Беларуси. Церемония закрытия третьего трудового семестра прошла в Минске. В торжестве приняли участие около 250 бойцов студотрядов со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги трудового семестра подвели в Минске-1

Активность – основной критерий, на которые обращали внимание при выборе лучших отрядов, ведь воспитание трудом – самое эффективное, и студенческие отряды отлично этому способствуют.

Итоги трудового семестра подвели в Минске-4

Иван Ивашков, командир отряда «Титан» Белорусско-Российского университета:
Мой отряд в данный момент насчитывает 18 человек, он трудился в этом году на двух объектах. Один из них находится в России, второй – в Беларуси. Наш путь начался с мегашколы в Воронеже, которая рассчитана более чем на 2,5 тысячи учащихся, которые в этом году пошли в нее учиться. Мы занимались в основном работами по благоустройству. Тем не менее мои ребята занимались и геодезическими работами.

Итоги трудового семестра подвели в Минске-7

В этом году белорусскому студотрядовскому движению исполнилось 60 лет. Юбилейный год получился особенным.

Итоги трудового семестра подвели в Минске-10

Александр Прохоров, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:
Мне очень приятно сегодня отметить, что амбициозные, но вполне выполнимые задачи, которые мы поставили в начале года и на торжественном открытии третьего трудового семестра, выполнены. Вы видите, что возросло количество участников движения, расширилась география работы наших студотрядовцев. Очень приятно, что впервые в истории в этом году сотни ребят получили дополнительную рабочую профессию через краткосрочные практикоориентированные курсы. Это очередная поддержка со стороны государства нашей молодежи.

Итоги трудового семестра подвели в Минске-13

Еще одна важная часть церемонии чествования пройдет во Дворце Республики вечером 27 октября во время праздничного концерта «Наша молодость» и торжественного собрания, посвященного 105-летию Всесоюзного комсомола и 60-летию белорусских студенческих отрядов.

# Студенты # общество # Александр Прохоров # Фотофакт

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