Итоги трудового семестра подвели в Минске

Новости Беларуси. Церемония закрытия третьего трудового семестра прошла в Минске. В торжестве приняли участие около 250 бойцов студотрядов со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активность – основной критерий, на которые обращали внимание при выборе лучших отрядов, ведь воспитание трудом – самое эффективное, и студенческие отряды отлично этому способствуют.

Иван Ивашков, командир отряда «Титан» Белорусско-Российского университета:

Мой отряд в данный момент насчитывает 18 человек, он трудился в этом году на двух объектах. Один из них находится в России, второй – в Беларуси. Наш путь начался с мегашколы в Воронеже, которая рассчитана более чем на 2,5 тысячи учащихся, которые в этом году пошли в нее учиться. Мы занимались в основном работами по благоустройству. Тем не менее мои ребята занимались и геодезическими работами.

В этом году белорусскому студотрядовскому движению исполнилось 60 лет. Юбилейный год получился особенным.

Александр Прохоров, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:

Мне очень приятно сегодня отметить, что амбициозные, но вполне выполнимые задачи, которые мы поставили в начале года и на торжественном открытии третьего трудового семестра, выполнены. Вы видите, что возросло количество участников движения, расширилась география работы наших студотрядовцев. Очень приятно, что впервые в истории в этом году сотни ребят получили дополнительную рабочую профессию через краткосрочные практикоориентированные курсы. Это очередная поддержка со стороны государства нашей молодежи.