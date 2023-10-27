Итоги трудового семестра подвели в Минске

Новости Беларуси. Церемония закрытия третьего трудового семестра прошла в Минске. В торжестве приняли участие около 250 бойцов студотрядов со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Церемония закрытия третьего трудового семестра прошла в Минске. В торжестве приняли участие около 250 бойцов студотрядов со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активность – основной критерий, на которые обращали внимание при выборе лучших отрядов, ведь воспитание трудом – самое эффективное, и студенческие отряды отлично этому способствуют.
Иван Ивашков, командир отряда «Титан» Белорусско-Российского университета:
Мой отряд в данный момент насчитывает 18 человек, он трудился в этом году на двух объектах. Один из них находится в России, второй – в Беларуси. Наш путь начался с мегашколы в Воронеже, которая рассчитана более чем на 2,5 тысячи учащихся, которые в этом году пошли в нее учиться. Мы занимались в основном работами по благоустройству. Тем не менее мои ребята занимались и геодезическими работами.
В этом году белорусскому студотрядовскому движению исполнилось 60 лет. Юбилейный год получился особенным.
Александр Прохоров, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:
Мне очень приятно сегодня отметить, что амбициозные, но вполне выполнимые задачи, которые мы поставили в начале года и на торжественном открытии третьего трудового семестра, выполнены. Вы видите, что возросло количество участников движения, расширилась география работы наших студотрядовцев. Очень приятно, что впервые в истории в этом году сотни ребят получили дополнительную рабочую профессию через краткосрочные практикоориентированные курсы. Это очередная поддержка со стороны государства нашей молодежи.
Еще одна важная часть церемонии чествования пройдет во Дворце Республики вечером 27 октября во время праздничного концерта «Наша молодость» и торжественного собрания, посвященного 105-летию Всесоюзного комсомола и 60-летию белорусских студенческих отрядов.