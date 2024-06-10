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Инвестпрограмма Минска увеличена более чем на 12,5 млн рублей

10 июня 2024 17:40
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Инвестпрограмма столицы увеличена более чем на 12,5 миллиона рублей. Сделано это за счет средств резервного фонда Мингорисполкома, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инвестпрограмма Минска увеличена более чем на 12,5 млн рублей-1

Программа сохранила социальный характер и направлена на возведение объектов здравоохранения, образования и улично-дорожной сети. Основные средства пойдут на развитие транспорта, в первую очередь на продолжение строительства первого и второго участка третьей линии метрополитена. Также бюджетные ассигнования будут использованы для оплаты строительных работ комплекса зданий ГУВД Мингорисполкома, новых школ, детских садов и медучреждений.

# Бюджет Минска # общество # Новости Минска и Минской области

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