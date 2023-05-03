Встретим День Победы вместе! Телеканал СТВ готовит эксклюзивный эфир к 9 Мая

Новости Беларуси. «Вписаны особою строкою». Праздничный эфир СТВ – уже 9 мая. Четыре часа эмоций, фактов, воспоминаний. Ожившие страницы Великой Отечественной – телемарафон собрал созвездие городов-героев и малоизвестные детали военной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. То, что обычно оставалось за кадром.

Несколько месяцев кропотливой работы журналистов с документами и свидетелями, сотни часов видеоматериалов: от Минска до Севастополя, от Гомеля до Мурманска. Для корреспондентов СТВ открыли архивы и фонды крупнейшие музеи страны. В финале перед зрителями предстанет телевизионный альбом, который раскроется для каждого. На три дня землю легендарной цитадели, Музей обороны Брестской крепости, превратили в съемочную площадку СТВ. При этом все экскурсии состоялись. В майские дни посетителей особенно много – иногда ведущие даже останавливали работу.

Сергей Шуманский, заместитель директора дирекции информационного вещания СТВ:

Телемарафон мы снимаем впервые не в студии, а в реальных локациях, в данном случае в Брестской крепости. Именно здесь можно прочувствовать, чего стоила эта Победа, чего стоит наша сегодняшняя независимость, благополучие.

Анастасия Ярощик-Корниенко, заведующая отделом корреспондентов дирекции информационного вещания СТВ:

Четырехчасовой праздничный марафон, который объединил почти все города-герои. Мы расскажем о Победе, о подвиге защитников и, конечно, о массовом героизме всего советского народа. Наши корреспонденты, команда объехали многие города для того, чтобы рассказать в том числе о том, как работала фронтовая почта, почему письма были треугольники и какую роль они сыграли в жизни семей. Мы расскажем о том, как происходила эвакуация предприятий в первые же дни войны и в первые же дни, когда освобождались наши города, а эти же предприятия возвращались обратно и возрождались. Мы расскажем историю о том, как сестры потерялись в Великую Отечественную войну и вновь обрели друг друга спустя 70 лет.