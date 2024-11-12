Инициативные группы потенциальных кандидатов в Президенты работают во всех регионах Беларуси

В Беларуси продолжается сбор подписей инициативными группами в поддержку потенциальных кандидатов. Пикеты организованы по всей стране – в городах и поселках в наиболее многолюдных местах. Например, в Минске немало таких локаций в окрестностях главного проспекта столицы, у крупных торговых центов или кинотеатров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь можно не только оставить свою подпись (напомним, для этого обязательно иметь паспорт), но и получить ответы на все интересующие вопросы. Их готовы дать организаторы пикета. Особое внимание – молодежи. Для тех, кому лишь немногим больше 18, эти выборы станут первыми в жизни. Для начинающих избирателей даже предложили увлекательный квест. В креативной форме молодое поколение призывают активно участвовать в электоральной кампании.

Для меня важно отдать голос за того, кого я считаю нужным. Чтобы в дальнейшем как бы повлиять на будущее.

Это решается будущее нашей страны. Это наш выбор. Если это будет наш выбор – это выбор народа. Каждый голос очень важен.

Напомним, инициативным группам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Этот этап электоральной кампании продлится до 6-го декабря. После – в 10-дневный срок ЦИК проверит достоверность сведений в подписных листах. Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно. Предвыборная агитация начнется в первый день нового года и завершится 25 января – накануне основного дня голосования. Он запланирован на 26 января.