Лукашенко проводит совещание по итогам обсуждения проекта Конституции

Новости Беларуси. Около 6 000 предложений поступило в рамках обсуждения проекта Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги всенародного обсуждения проекта Основного закона страны 18 января во внимании Президента.

Во Дворце Независимости на совещании с главой государства собралось большое количество участников. Это члены Конституционной комиссии и рабочей группы. Многие из присутствующих активно ездили по регионам, общались с молодежью, посещали предприятия. О необходимости встречи в расширенном составе говорили еще в конце 2021 года.