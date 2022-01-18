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Лукашенко проводит совещание по итогам обсуждения проекта Конституции

18 января 2022 08:23
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Новости Беларуси. Около 6 000 предложений поступило в рамках обсуждения проекта Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги всенародного обсуждения проекта Основного закона страны 18 января во внимании Президента.  

Лукашенко проводит совещание по итогам обсуждения проекта Конституции-1

Во Дворце Независимости на совещании с главой государства собралось большое количество участников. Это члены Конституционной комиссии и рабочей группы. Многие из присутствующих активно ездили по регионам, общались с молодежью, посещали предприятия. О необходимости встречи в расширенном составе говорили еще в конце 2021 года.  

Лукашенко проводит совещание по итогам обсуждения проекта Конституции-4

В стране уже три недели идет всенародное обсуждение. Большинство участников процесса поддерживают проект изменений и дополнений Конституции. Часть выступает за сохранение действующей редакции закона, некоторые вносят конструктивные предложения по обновлению.

Итоги сегодняшней встречи расскажем в нашем следующем выпуске в 13:30.  

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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