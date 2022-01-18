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В Минске пациентке провели 3 операции одновременно. Работала бригада из 11 врачей

18 января 2022 07:31
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Новости Беларуси. В столичной больнице имени Клумова освоили новую методику оперативного лечения, которая одновременно позволяет проводить сразу несколько самостоятельных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске пациентке провели 3 операции одновременно. Работала бригада из 11 врачей-1

При наличии нескольких патологий у больного, требующих хирургического вмешательства, врачи теперь могут не выбирать, что лечить в первую очередь. Первая такая операция в Беларуси была проведена в 2021 году специалистами сразу двух республиканских центров. А в начале января успех коллег повторили в 3-й минской больнице.  

В Минске пациентке провели 3 операции одновременно. Работала бригада из 11 врачей-4

К специалистам обратилась пациентка, которой требовалось удаление доброкачественной опухоли. После обследования выяснилось, что женщине необходимо проведение еще нескольких вмешательств. В операционной работала бригада в составе 11 врачей различного профиля. Специалисты одновременно провели три операции. А уже через 10 дней пациентку выписали.  

# Медицина # общество # Фотофакт

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