В Минске пациентке провели 3 операции одновременно. Работала бригада из 11 врачей

Новости Беларуси. В столичной больнице имени Клумова освоили новую методику оперативного лечения, которая одновременно позволяет проводить сразу несколько самостоятельных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При наличии нескольких патологий у больного, требующих хирургического вмешательства, врачи теперь могут не выбирать, что лечить в первую очередь. Первая такая операция в Беларуси была проведена в 2021 году специалистами сразу двух республиканских центров. А в начале января успех коллег повторили в 3-й минской больнице.