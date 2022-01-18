У православных верующих Крещенский сочельник. Где в Минске можно окунуться в купели?

Новости Беларуси. Православные верующие в ожидании важнейшего христианского праздника. Сегодня, 18 января, сочельник – время приготовления ко дню Богоявления или Крещения Господня, когда по церковному преданию Спаситель был крещен в водах реки Иордан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Навечерие, так еще называют сочельник, – первый постный день после Рождества. Те, кто соблюдает церковные требования, едят только сочиво. Но гораздо важнее пища духовная.

Верующие идут в храмы, где в этот день проходят необычные литургии. Богослужения отличаются особой торжественностью и совершаются всего несколько раз в году. А вечером по всей стране начнется чин освящения воды.