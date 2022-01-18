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У православных верующих Крещенский сочельник. Где в Минске можно окунуться в купели?

18 января 2022 06:51
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Новости Беларуси. Православные верующие в ожидании важнейшего христианского праздника. Сегодня, 18 января, сочельник – время приготовления ко дню Богоявления или Крещения Господня, когда по церковному преданию Спаситель был крещен в водах реки Иордан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

У православных верующих Крещенский сочельник. Где в Минске можно окунуться в купели?-1

Навечерие, так еще называют сочельник, – первый постный день после Рождества. Те, кто соблюдает церковные требования, едят только сочиво. Но гораздо важнее пища духовная. 

У православных верующих Крещенский сочельник. Где в Минске можно окунуться в купели?-4

Верующие идут в храмы, где в этот день проходят необычные литургии. Богослужения отличаются особой торжественностью и совершаются всего несколько раз в году. А вечером по всей стране начнется чин освящения воды.  

У православных верующих Крещенский сочельник. Где в Минске можно окунуться в купели?-7

Считается, что крещенская вода обладает большой силой. Ее не только пьют, но и окропляют дома. Ну а самая любимая народная традиция праздника – окунание в прорубь. Например, в Минске организуют семь площадок для купания. Оборудованные купели есть на спасательных станциях «Вяча», «Дрозды», «Комсомольское озеро», «Птичь» и «Криница». Откроются они в 18:00.  

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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