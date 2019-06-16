«Игры разума». «Беларусбанк» впервые провёл интеллектуальный турнир для корпоративных клиентов

Новости Беларуси. Интеллектуальные баталии в преддверии больших спортивных стартов. «Беларусбанк» впервые провел интеллектуальный турнир для корпоративных клиентов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

19 команд, больше 100 игроков со всех уголков страны на протяжении двух часов боролись за победу в игре «Bright mind 2.0». Главные призы – билеты на соревнования II Европейских игр.

Организаторы уверены: такой формат общения сблизит банк и его клиентов, поможет в реализации совместных проектов в области корпоративной ответственности. Непринужденная атмосфера поможет ближе познакомиться компаниям, что, безусловно, приведет к взаимовыгодному партнёрству.

Нескучно, ярко и жарко, под стать погоде за окном. Так прошли выходные в «Беларусбанке». Более 100 участников со всех уголков страны – в формате интеллектуальной игры со своими корпоративными клиентами банк общается впервые. Цели у проекта амбициозные. Связи банка и клиентов должны стать прочнее.

Это не только взаимовыгодное сотрудничество, но и возможность познакомиться ближе, чтобы успешно реализовывать совместные идеи в области корпоративной социальной ответственности. Событие для финансового мира уникальное.

Сергей Пась, директор Департамента корпоративного бизнеса «АСБ Беларусбанк»:

В преддверии II Европейских игр «Беларусбанком» в рамках развития игр клуба «Платиновая сова» организован турнир с привлечением команд наших крупных корпоративных клиентов. На наш взгляд, турнир будет способствовать не только сплочению делового сотрудничества, но и обеспечению взаимосвязи и партнёрских отношений между нашими коллективами.

Такие состязания для «Беларусбанка» уже традиция. За два года прошло полсотни игр, в которых успели проверить свои силы и знания без малого тысяча человек. Но серия нынешних турниров – особенная. Большие интеллектуальные старты – в преддверии стартов спортивных.

Татьяна Михайловская, заместитель председателя правления АСБ «Беларусбанк»:

Если вы обратили внимание на название игры, она называется «Bright mind» – яркi розум. Мы второй раз проводим такую игру. Первая прошла в конце зимы текущего года. В этой игре принимали участие команды партнёров, дирекция II Европейских игр, команда «Беларусбанка», волонтеров и звездных послов. «Беларусбанк» – надёжный партнёр для наших клиентов, верный партнёр, банк, который работает во благо наших клиентов и нашей страны.

Два часа напряжённых баталий за звание самой эрудированной команды. И вот он – звёздный час для победителей.

Триумфаторы признаются: соперники заставили поволноваться – команды действительно сильные. А первенство обеспечили вовсе не энциклопедические знания. Ответы искали с помощью логики, интуиции и командной работы. Одним словом, использовали именно те качества, которые полезны прежде всего в профессиональной сфере.

Дмитрий Казутин, сотрудник пресс-центра Белорусской железной дороги:

У нашей организации и «Беларусбанка» очень много общего. Сегодня железная дорога имеет много проектов, которые нуждаются в финансировании и понимании. Взаимодействие с такой крупной финансовой организацией очень важно. И очень радует, что железная дорога и банк могут взаимодействовать даже на уровне интеллекта, понимать, как взаимодействовать, делать это эффективно и правильно.