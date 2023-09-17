Игорь Петришенко: веховая дата 17 сентября ещё более сплотила нашу нацию, сегодня проходит велопробег

Новости Беларуси. В столице представители спортивной отрасли устроили в праздничный день масштабный велопробег. По улицам города проехали более 400 атлетов, тренеров и представителей профильных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонны стартовали из двух точек и объединились у стелы «Минск – город-герой». Вместе участники акции возложили цветы к обелиску и минутой молчания почтили память тех, благодаря кому мы сегодня живем под мирным небом.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Веховая дата 17 сентября еще более сплотила нашу нацию. Активно участвуют общественные организации. Самое главное, активно приветствует этот праздник и знает наша молодежь, наши дети. Сегодня спортивная общественность здесь, в Минске, в областных и районных центрах традиционно на 17 сентября делает велопробег, возлагает цветы к памятным местами, которых у нас в стране большое множество. Благодаря подвигу этих людей мы можем под чистым, светлым, ярким небом отмечать День народного единства. С праздником всех! Здоровья, благополучия и процветания нашей стране.

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:

День единства – диктует нам время, что такой праздник должен быть. Мы должны объединять молодежь, взрослых, вообще весь народ должен объединяться. Не нужно тратить время на ссоры, негатив в любых отношениях. Всегда получать позитив. Сегодня замечательное мероприятие, мы проехали с ребятами от мала до велика по центру Минска, на стеле стоим. Стоит замечательная погода, хороший день. Всех с праздником!