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В День народного единства по всему миру звучит белорусская речь. МИД провёл патриотическую акцию

17 сентября 2023 11:18
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Новости Беларуси. Мероприятия по случаю Дня народного единства развернулись по всей стране. И не только. От Бразилии до Казахстана, от Италии до Латвии – в разных уголках мира сегодня звучали дорогие сердцу белорусов строки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В День народного единства по всему миру звучит белорусская речь. МИД провёл патриотическую акцию-1

Руководство и коллектив Министерства иностранных дел провели патриотическую акцию. Дипломаты исполнили гимн Беларуси, показав, что не географическое расположение объединяет наших людей, а приверженность одним ценностям и идеалам.

В День народного единства по всему миру звучит белорусская речь. МИД провёл патриотическую акцию-4

В День народного единства по всему миру звучит белорусская речь. МИД провёл патриотическую акцию-6

В День народного единства по всему миру звучит белорусская речь. МИД провёл патриотическую акцию-8

В День народного единства по всему миру звучит белорусская речь. МИД провёл патриотическую акцию-10

Важнейшая веха в истории нации. Президент поздравил белорусов с Днем народного единства

# День народного единства # общество # Фотофакт

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