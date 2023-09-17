В День народного единства по всему миру звучит белорусская речь. МИД провёл патриотическую акцию

Новости Беларуси. Мероприятия по случаю Дня народного единства развернулись по всей стране. И не только. От Бразилии до Казахстана, от Италии до Латвии – в разных уголках мира сегодня звучали дорогие сердцу белорусов строки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Руководство и коллектив Министерства иностранных дел провели патриотическую акцию. Дипломаты исполнили гимн Беларуси, показав, что не географическое расположение объединяет наших людей, а приверженность одним ценностям и идеалам.
Важнейшая веха в истории нации. Президент поздравил белорусов с Днем народного единства