Игорь Луцкий и Вадим Гигин пообщались со студентами Полесского государственного университета

Новости Беларуси. Формат диалоговых площадок сместит фокус на молодежную и студенческую аудиторию, отметил заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий во время общения со студентами в Полесском государственном университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встречу пригласили университетский актив, молодых ученых и преподавательский состав. Диалог продлился больше двух часов. Запретных тем для обсуждения не было. Наоборот, шансом задать вопросы напрямую и без купюр воспользовались десятки молодых людей.

Диалоговые площадки востребованы. По словам экспертов, постепенно в Беларуси потребление информационного фастфуда из Telegram-каналов сменяется твердым желанием услышать компетентные ответы. Это и есть движение в сторону здоровой политической культуры.