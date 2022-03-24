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Игорь Луцкий и Вадим Гигин пообщались со студентами Полесского государственного университета

24 марта 2022 07:44
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Новости Беларуси. Формат диалоговых площадок сместит фокус на молодежную и студенческую аудиторию, отметил заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий во время общения со студентами в Полесском государственном университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Луцкий и Вадим Гигин пообщались со студентами Полесского государственного университета-1

На встречу пригласили университетский актив, молодых ученых и преподавательский состав. Диалог продлился больше двух часов. Запретных тем для обсуждения не было. Наоборот, шансом задать вопросы напрямую и без купюр воспользовались десятки молодых людей.

Диалоговые площадки востребованы. По словам экспертов, постепенно в Беларуси потребление информационного фастфуда из Telegram-каналов сменяется твердым желанием услышать компетентные ответы. Это и есть движение в сторону здоровой политической культуры.

Игорь Луцкий и Вадим Гигин пообщались со студентами Полесского государственного университета-4

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Мы видим потребность в общении с аудиторией и в трудовых коллективах, и в учебных заведениях. Сейчас, может быть, больше внимания мы будем уделять студенческим аудиториям, потому как молодежь наиболее подвержена влиянию информационных потоков, социальных сетей.

Полесский государственный университет – один из самых молодых в стране. Впрочем, финансовая школа подготовки кадров традиционно входит в число лучших в стране. Кроме того, в университете развивают биологическую инженерию и биотехнологии. Разработки лаборатории вуза уже внедряются в производство.

Игорь Луцкий и Вадим Гигин пообщались со студентами Полесского государственного университета-7

Вадим Гигин: свобода интернета оказалась глобальной иллюзией. И сейчас мы переживаем этап отказа от этих иллюзий. Подробнее здесь.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Игорь Луцкий # Вадим Гигин # Фотофакт

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