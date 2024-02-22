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Игорь Карпенко: проголосовал за мир, благополучие и поступательное развитие Беларуси

22 февраля 2024 13:27
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Досрочное голосование на выборах депутатов всех уровней продолжается. Своим избирательным правом воспользовались уже более миллиона наших граждан. 22 февраля бюллетень в урну опустил глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко: проголосовал за мир, благополучие и поступательное развитие Беларуси-1

Свой выбор председатель ЦИК сделал заранее – в силу плотного рабочего графика. С кандидатами ознакомился заранее, поэтому в своем выборе уверен. И подчеркнул, что от голоса каждого белоруса сегодня зависит будущее страны.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Я хотел бы, чтобы везде выборы состоялись, везде были избраны депутаты, представительные органы сформированы, которые позволят нам в дальнейшем сформировать корпус делегатов ВНС, который будет определять стратегию развития нашей страны на перспективу, утверждать Военную доктрину, Концепцию нацбезопасности, что сейчас очень немаловажно в условиях той нагнетаемой обстановки вокруг наших границ, вокруг нашей страны. И в первую очередь, конечно, голосовал за мир, благополучие и поступательное развитие нашей страны.

Игорь Карпенко: проголосовал за мир, благополучие и поступательное развитие Беларуси-4

Кроме того, Игорь Карпенко отметил, что, несмотря на различные информационные вбросы, избирательный процесс проходит в штатном режиме. Наблюдается высокий процент явки в первые дни досрочного голосования, в особенности молодежи.

# Выборы в Беларуси # общество # Игорь Карпенко

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