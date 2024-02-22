Игорь Карпенко: проголосовал за мир, благополучие и поступательное развитие Беларуси

Досрочное голосование на выборах депутатов всех уровней продолжается. Своим избирательным правом воспользовались уже более миллиона наших граждан. 22 февраля бюллетень в урну опустил глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свой выбор председатель ЦИК сделал заранее – в силу плотного рабочего графика. С кандидатами ознакомился заранее, поэтому в своем выборе уверен. И подчеркнул, что от голоса каждого белоруса сегодня зависит будущее страны.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Я хотел бы, чтобы везде выборы состоялись, везде были избраны депутаты, представительные органы сформированы, которые позволят нам в дальнейшем сформировать корпус делегатов ВНС, который будет определять стратегию развития нашей страны на перспективу, утверждать Военную доктрину, Концепцию нацбезопасности, что сейчас очень немаловажно в условиях той нагнетаемой обстановки вокруг наших границ, вокруг нашей страны. И в первую очередь, конечно, голосовал за мир, благополучие и поступательное развитие нашей страны.