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Акция «Готовы Родине служить» прошла в Минском областном кадетском училище

22 февраля 2024 10:37
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«Готовы Родине служить». Военно-патриотическая и профориентационная акция с таким названием прошла в Минском областном кадетском училище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция «Готовы Родине служить» прошла в Минском областном кадетском училище-1

Учреждение образования посетили порядка 600 школьников из Слуцка и Минской области, которые планируют связать свою жизнь со службой в Вооруженных Силах. Представители Военной академии Беларуси и военных факультетов в гражданских вузах подготовили для гостей интерактивные площадки, где ребята могли узнать о тонкостях поступления. Кроме того, каждому дали возможность опробовать себя в роли различных военных специалистов.

Акция «Готовы Родине служить» прошла в Минском областном кадетском училище-4

Андрей Павлющик, начальник отдела управления военного образования Вооруженных Сил Беларуси:
Результат, эффект этого мероприятия в любом случае достиг. Прошло замечательно. Акцент, конечно, на живое общение с курсантами, показ вооружения и военной техники, в том числе общение с должностными лицами военных факультетов, руководящим составом.

В завершении мероприятия состоялся концерт, подготовленный курсантами военных факультетов.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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