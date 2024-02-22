Акция «Готовы Родине служить» прошла в Минском областном кадетском училище

«Готовы Родине служить». Военно-патриотическая и профориентационная акция с таким названием прошла в Минском областном кадетском училище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учреждение образования посетили порядка 600 школьников из Слуцка и Минской области, которые планируют связать свою жизнь со службой в Вооруженных Силах. Представители Военной академии Беларуси и военных факультетов в гражданских вузах подготовили для гостей интерактивные площадки, где ребята могли узнать о тонкостях поступления. Кроме того, каждому дали возможность опробовать себя в роли различных военных специалистов.