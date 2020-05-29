«Хвойный лес вокруг, слияние трёх рек, луга, растения, тишина». Побывали в санатории в Минской области, основанном ещё в XIX веке

Наши посетители – это, в основном, люди от 50 лет и выше. Ориентированы мы на всех посетителей. К нам приезжают в основном, процентов 60 белорусов и процентов 40 граждане России. Бывают граждане других стран, но их число незначительное, и поэтому это не дает нам статистики. Мы больше направлены на оздоровление. Контингент хочет отдохнуть. А развлекательные программы – это как сопутствующее. Все нацелены на выздоровление, все хотят поправить здоровье, все хотят выйти от нас, набравшись сил и энергии и воплощать это в трудовой деятельности. Когда человек говорит: «Спасибо большое, я набрался столько сил!», – вот тогда он готов к новым трудовым свершениям.