«Хвойный лес вокруг, слияние трёх рек, луга, растения, тишина». Побывали в санатории в Минской области, основанном ещё в XIX веке
Некоторым посещение этого белорусского санатория показано по состоянию здоровья, но многие приезжают сюда и просто отдохнуть. Возможность в короткий срок улучшить самочувствие и завести новые знакомства. Впрочем, каждый выбирает комплекс по собственному желанию.
Подробнее о лечебнице – в программе «Центральный регион».
Посетитель санатория «Подъельники»:
Собрались сделать программу очищения – сразу же высветился этот санаторий. Поэтому приехали сюда. Уже опробовали массажное кресло – очень нравится, ходили в тренажёрный зал. После процедур облегчение чувствуется. Хочется отпуск провести с пользой для себя.
Процедуры – это не панацея от всех болезней. Поэтому здесь созданы условия именно для комплексного оздоровления. Особое внимание уделяют, например, питанию отдыхающих. Чтобы оно было вкусным и разнообразным, в столовой трудится более 10 специалистов. С началом летнего сезона для гостей дополнительно организовывают и овощной бар, чтобы у каждого была возможность запастись витаминами.
Татьяна Аксенчик, заведующая столовой санатория:
У нас заказное меню: люди выбирают завтрак, обед, ужин. Мы предлагаем два салата, три горячих и два горячих напитка на завтрак. На обед тоже – 2-3 салата, два супа, четыре горячих и компот. Хлеб, батон – это само собой. Стараемся по сезону. В зимний период стараемся больше овощей давать. У нас подсчитаны калории для отдыхающего человека, потому что человеку работающему нужно затрачивать больше калорий. Также у нас есть для больных сахарным диабетом стол отдельный. Всех принимаем и стараемся предоставить диетическое питание. Мы не жарим, у нас паровое либо запечённое.
Для санатория важно не только наличие опытного персонала и разнообразие медицинских услуг. Чаще других за оздоровлением приезжают пожилые люди, которые ценят тишину и спокойствие. Само место должно располагать к отдыху. Поэтому каждый из 29 санаториев центрального региона находится в живописном и часто необычном месте.
Андрей Грудина, главный врач санатория:
Наш санаторий расположен в месте, в котором еще в 1892 году впервые на территории Беларуси была организована кумысолечебница Якубом Наркевичем-Йодко. С тех времен ведется наше санаторно-курортное лечение. Хвойный лес вокруг, слияние трех рек, луга, растения, тишина.
В санатории организованы несколько пешеходных маршрутов для отдыхающих. Кроме того мы организуем экскурсии в исторические места нашей родины. Это Несвиж, Мир, усадьба Наркевича-Йодки.
Конечно, условия проживания гостей постоянно совершенствуют. В планах здесь модернизация номеров, медицинского отделения. Закупка новой аппаратуры позволит расширить спектр и эффективность процедур.
Андрей Грудина:
В нашем санатории имеются оздоровительные программы для людей с заболеваниями органов дыхания, опорно-двигательной систему, кроме того у нас открыто отделение реабилитации для инвалидов по зрению. Мы проводим здесь не только медицинскую реабилитацию, но и социальную. То есть учим людей адаптироваться к сложностям жизни с их недугом. Культурная программа: мы приглашаем белорусских артистов, которые организуют досуг нашим гостям, ну и экскурсии.
Наши посетители – это, в основном, люди от 50 лет и выше. Ориентированы мы на всех посетителей. К нам приезжают в основном, процентов 60 белорусов и процентов 40 граждане России. Бывают граждане других стран, но их число незначительное, и поэтому это не дает нам статистики. Мы больше направлены на оздоровление. Контингент хочет отдохнуть. А развлекательные программы – это как сопутствующее. Все нацелены на выздоровление, все хотят поправить здоровье, все хотят выйти от нас, набравшись сил и энергии и воплощать это в трудовой деятельности. Когда человек говорит: «Спасибо большое, я набрался столько сил!», – вот тогда он готов к новым трудовым свершениям.