Граффити в Минске: где заканчивается вандализм и начинается искусство?

Правоохранители усилили контроль за ночными художниками. В последнее время их стало значительно больше.

Каждое утро у Инессы Ильиной начинается одинаково: размешать краску, взять орудие борьбы, чаще это кисть — и вперед. Бороться с уличными художниками Инесса Сигизмундовна уже устала, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Инесса Ильина, маляр:

Как надоело уже бороться с этим вандализмом! Каждый божий день с утра приходим на работу — и без конца вот эти надписи. Средства затрачиваются очень большие. Краска XXI века очень дорогая. Какие деньги затрачиваются, вы просто не представляете!

Только за 3 месяца этого года любители экстрима оставили автографы более чем на тысяче домов. Материальный ущерб — 25 млн рублей. Только возмещать его некому.

Геннадий Мисуно, начальник производственного отдела «Минское городское жилищное хозяйство»:

В 2010 году разрисовано более 4500 домов. Сумма ущерба, который понесли жилищные хозяйства, устраняя надписи, — более 83 млн рублей.

Банды художников, как правило, делают темные дела под покровом ночи. Каракули на стене оставляют почти каждую ночь прямо под окнами 35-го ЖЭСа. Желающих оставить свою роспись, так называемый тег, становится всё больше. Нецензурные слова и рисунки появляются в самых неожиданных местах.

Вера Коваленок, маляр:

Я живу в Уручье. Там то же самое. В каждом районе такое творится. Так что это не только наш ЖЭС. Весь город страдает.

Страдают фасады административных зданий, заборы, подъезды. Порча зданий — уголовное дело. По ст. 341 Уголовного кодекса Республики Беларусь санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа и даже ареста сроком до 3 месяцев. Стоит ли того надпись на стене, которую на следующий день закрасят работники коммунальных служб? Вредителей словить непросто, но иногда удается.

Артур Рябцев, старший дознаватель РУВД Первомайского района Минска:

Задержаны двое двадцатилетних молодых людей, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по улице Никифорова и Водолажского в Минске нанесли порчу фасадам.

Горе-художников ждет суд и наказание. В последнее время во всех районах Минска усилили патрули за выявлением «декораторов» города. Большую помощь в поимке преступников окажут и камеры видеонаблюдения. Их устанавливают не только на улицах, но и в подъездах.

Ольга Кутько, старший инспектор группы информации и общественных связей РУВД Первомайского района Минска:

Правоохранительные органы ведут усиленную работу в данном направлении. Лица, совершившие преступление по ст. 341, за порчу фасадов и нанесение надписей на здания, жилые помещения будут привлечены к уголовной ответственности.

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А вот это яркий пример того, как рисунок на стене может не то что не испортить, а украсить здание. Оригинальная задумка художника превратила подвал в подводную лодку. Здесь расположен центр океанографии.

На подводный мир идут любоваться с соседних дворов. Такие росписи на стенах и жителям, и гостям города по душе. Последние, в свою очередь, нередко фотографируются на фоне лодки на память. Морские волны набегают не только на подъезд, но и на трансформаторную будку. Ни у кого и мысли не возникает зарисовать слоем краски моряка и Посейдона. Так же как и диснеевских героев, искусно нарисованных на одном из заборов Минска.

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В последнее время во многих странах мира стало модным рисование так называемых 3D-граффити. На такое изображение на асфальте порою уходит до нескольких дней. Эффект трехмерного изображения того стоит. Объемным произведение становится под определенным углом. Некоторые композиции заслуживают особого внимания.

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А это, пожалуй, самые известные в мире граффити. Некогда грозный и неприступный отрезок государственной границы превратился в арт-галерею. Разрисованная Берлинская стена стала главным образом исторического 89-го года. Композиции известных художников всего мира привлекли в столицу Германии еще больше туристов. Кстати, штраф за вандализм в Германии составляет 1,5 тысячи евро.

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По признанию Валентина, самый нелюбимый звук для него — это звук заканчивающегося баллона с краской. Рисовать на стенах он готов сутки напролет. Благо, есть разрешенное место и желание.

Валентин, художник-граффитист:

У меня душа к этому лежит. Мне нравится это делать, и я ловлю кайф. Я расслабляюсь. Я на седьмом небе, когда рисую.

Для настоящих профи и тех, кто только учится стать художником-граффитистом, в столице созданы все условия. Есть специальные кружки, где можно воплотить на стене свои самые смелые идеи. Для мастеров уличного искусства несколько раз в год проводят фестивали и конкурсы. Есть и те, которым за роспись на фасаде платят деньги.

Егор Никандров, организатор городского фестиваля граффити:

Мы формируем списки организаций, у которых, к примеру, остаются заборы, незакрашенные части местности. На этих участках могут быть нарисованы граффити. Ребята могут придти и позаниматься. Некоторые организации даже выделяют денежные средства, чтобы это реализовать.

В июле в Минске пройдет очередной фестиваль граффити. Там, не оглядываясь по сторонам, можно воплотить в реальность любую авторскую задумку. Вместо наказания — приз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Егор Никандров:

Не надо бегать от милиции, не надо бегать от города. Приходите к нам, мы вас вместе сгруппируем, заведем, покажем место, выделим баллоны. Эскизы нарисуйте. Мы централизованно устроим соревнования по граффити, выразим в красивое творческое течение.

Валентин, художник-граффитист:

Мне больше нравится спокойно придти и получить кайф от того, что я делаю. А не бегать от властей или милиции.

Евгений, художник-граффитист:

Нельзя отрицать тот факт, что граффити — это современное искусство, которое влияет на искусство в целом, начиная от рекламы и заканчивая живописью. Всё новое дает толчок развитию чего-то интересного. Соответственно, хотелось бы, чтобы граффити было на высоком уровне, чтобы к нему относились более серьезно, с уважением.