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Гостиница и очень дешёвая еда – для студотрядовцев устроили практически «ол инклюзив»

29 мая 2023 20:14
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Новости Беларуси. Свыше 38 тысяч рабочих мест предоставили наниматели для студенческих отрядов. Разные по профилю и расположению – от промышленных предприятий до сельского хозяйства, от агрогородков до столицы. Молодые люди получают первый самостоятельный доход, а еще это возможность найти для себя первое рабочее место. Так, в одном из крупнейших хозяйств Беларуси «Журавлиное» ежегодно трудоустраивают студентов из числа студотрядовцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Впервые на работу – репортаж Кристины Протосовицкой. 

Гостиница и очень дешёвая еда – для студотрядовцев устроили практически «ол инклюзив»-1

Парень с городской пропиской с детства грезил комбайнами. Вчерашний боец студотряда, а сегодня Дмитрий Войтехович – молодой специалист хозяйства «Журавлиное». В биографии несколько студенческих рабочих сезонов. Сегодня помогает освоиться неопытным «коллегам». Впрочем, сам набирается практических знаний у механизаторов. Признается, в сельском хозяйстве можно заработать больше многих сверстников. 

Гостиница и очень дешёвая еда – для студотрядовцев устроили практически «ол инклюзив»-4

Дмитрий Войтехович, техник-механик сельхозпредприятия «Журавлиное»
Их пугает скорее сложность сельского хозяйства, нежели неперспективность. Сельское хозяйство перспективно. Место было получить несложно, ввиду опыта моего в студенческом отряде меня взяли сюда, и по учебе хорошие отметки были

Гостиница и очень дешёвая еда – для студотрядовцев устроили практически «ол инклюзив»-7

Более 10 лет хозяйство «Журавлиное» трудоустраивает студотряды – до 5 за сезон. Как школьников, так и учащихся. Из Пинского аграрно-технического колледжа прибыл отряд из 7 человек – 2 электрика и 5 механиков. Трое из них – целевики и выйдут на работу уже молодыми специалистами. За целевыми направлениями в хозяйство обращаются даже городские выпускники. В многопрофильном предприятии, где трудятся 850 человек, работа найдется каждому. 

Гостиница и очень дешёвая еда – для студотрядовцев устроили практически «ол инклюзив»-10

Никита Железняков, учащийся Пружанского аграрно-технического колледжа: 
Я получил здесь целевое от колхоза, пошел учиться в колледж. Понял, что здесь хорошие условия, решил здесь остаться и буду работать. 

Гостиница и очень дешёвая еда – для студотрядовцев устроили практически «ол инклюзив»-13

Зинаида Усик, заместитель директора по идеологической работе сельхозпредприятия «Журавлиное»: 
Многие из них, процентов 30, потом приходят к нам, чтобы распределится и остаться в нашем хозяйстве. Нам постоянно нужны кадры. В различных отраслях. Мы заинтересованы, чтобы мы никого не искали, а люди сами приходили к нам. 

Так, только в Пружанском районе не хватает 27 водителей для крупной техники и порядка 40 трактористов. Хозяйства готовы замотивировать, чтобы заполучить будущего специалиста. 

Гостиница и очень дешёвая еда – для студотрядовцев устроили практически «ол инклюзив»-16

Кристина Протосовицкая, корреспондент: 
В агрогородке Клепачи для студотрядовцев устроили практически «ол инклюзив»​​​​​​​. Живут они здесь, на месте, в гостинице, где даже есть горничная, а также получают обеды и ужины всего лишь за 1,25 рубля. Чем не шведский стол? 

Гостиница и очень дешёвая еда – для студотрядовцев устроили практически «ол инклюзив»-19

Никита Лопоть, учащийся Пружанского аграрно-технического колледжа: 
Из Пружан было очень сложно добираться, поэтому то, что предоставили жилье, это очень хорошо. Если бы я ехал из Пружан, нужно было бы вставать в 5 часов, садиться на автобус и приезжать сюда. Когда предоставили жилье, это было очень хорошо. 

Гостиница и очень дешёвая еда – для студотрядовцев устроили практически «ол инклюзив»-22

В Брестской области уже стартовал третий трудовой семестр. В регионе создали более 300 студотрядов. Рабочие места получат около 5 тысяч молодых людей. 

Гостиница и очень дешёвая еда – для студотрядовцев устроили практически «ол инклюзив»-25

Ульяна Опалейчук, первый секретарь Пружанского районного комитета БРСМ: 
У нас студотряды начинают работать от 14 лет, то есть члены нашего общественного объединения. Вакантные места у нас есть и на базе сельскохозяйственных предприятий, и на обычных. Желающих всегда будем рады видеть. 

В этом году в Беларуси отмечают 60-летие студенческих отрядов. Традиция, которая получила второе дыхание в суверенной Беларуси и по-прежнему объединяет тех, кто не боится бросить вызов. 

# Студенты # общество # Зинаида Усик # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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