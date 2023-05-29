Гостиница и очень дешёвая еда – для студотрядовцев устроили практически «ол инклюзив»

Новости Беларуси. Свыше 38 тысяч рабочих мест предоставили наниматели для студенческих отрядов. Разные по профилю и расположению – от промышленных предприятий до сельского хозяйства, от агрогородков до столицы. Молодые люди получают первый самостоятельный доход, а еще это возможность найти для себя первое рабочее место. Так, в одном из крупнейших хозяйств Беларуси «Журавлиное» ежегодно трудоустраивают студентов из числа студотрядовцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые на работу – репортаж Кристины Протосовицкой.

Парень с городской пропиской с детства грезил комбайнами. Вчерашний боец студотряда, а сегодня Дмитрий Войтехович – молодой специалист хозяйства «Журавлиное». В биографии несколько студенческих рабочих сезонов. Сегодня помогает освоиться неопытным «коллегам». Впрочем, сам набирается практических знаний у механизаторов. Признается, в сельском хозяйстве можно заработать больше многих сверстников.

Дмитрий Войтехович, техник-механик сельхозпредприятия «Журавлиное»:

Их пугает скорее сложность сельского хозяйства, нежели неперспективность. Сельское хозяйство перспективно. Место было получить несложно, ввиду опыта моего в студенческом отряде меня взяли сюда, и по учебе хорошие отметки были.

Более 10 лет хозяйство «Журавлиное» трудоустраивает студотряды – до 5 за сезон. Как школьников, так и учащихся. Из Пинского аграрно-технического колледжа прибыл отряд из 7 человек – 2 электрика и 5 механиков. Трое из них – целевики и выйдут на работу уже молодыми специалистами. За целевыми направлениями в хозяйство обращаются даже городские выпускники. В многопрофильном предприятии, где трудятся 850 человек, работа найдется каждому.

Никита Железняков, учащийся Пружанского аграрно-технического колледжа:

Я получил здесь целевое от колхоза, пошел учиться в колледж. Понял, что здесь хорошие условия, решил здесь остаться и буду работать.

Зинаида Усик, заместитель директора по идеологической работе сельхозпредприятия «Журавлиное»:

Многие из них, процентов 30, потом приходят к нам, чтобы распределится и остаться в нашем хозяйстве. Нам постоянно нужны кадры. В различных отраслях. Мы заинтересованы, чтобы мы никого не искали, а люди сами приходили к нам. Так, только в Пружанском районе не хватает 27 водителей для крупной техники и порядка 40 трактористов. Хозяйства готовы замотивировать, чтобы заполучить будущего специалиста.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В агрогородке Клепачи для студотрядовцев устроили практически «ол инклюзив»​​​​​​​. Живут они здесь, на месте, в гостинице, где даже есть горничная, а также получают обеды и ужины всего лишь за 1,25 рубля. Чем не шведский стол?

Никита Лопоть, учащийся Пружанского аграрно-технического колледжа:

Из Пружан было очень сложно добираться, поэтому то, что предоставили жилье, это очень хорошо. Если бы я ехал из Пружан, нужно было бы вставать в 5 часов, садиться на автобус и приезжать сюда. Когда предоставили жилье, это было очень хорошо.

В Брестской области уже стартовал третий трудовой семестр. В регионе создали более 300 студотрядов. Рабочие места получат около 5 тысяч молодых людей.