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Гости продолжают прибывать в Брест для участия в международном форуме

21 июня 2026 10:37
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Гости продолжают прибывать в Брест для участия в международном форуме «Великое наследие – общее будущее». Теплое приветствие на белорусской земле подчеркивает открытость диалога нашей страны с другими государствами, а также общность исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте продолжается форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее».

Гости продолжают прибывать в Брест для участия в международном форуме-2

В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» представители делегации почтят память погибших и возложат цветы к Вечному огню. Парламентарии примут участие в масштабных мероприятиях, приуроченных к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Представители разных стран собираются в Бресте, чтобы вместе заявить: подвиг защитников Родины бессмертен, а историческая правда о страшной трагедии и Великой Победе будет сохранена и передана будущим поколениям.

# форум # Великая Отечественная война

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