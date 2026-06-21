Гости продолжают прибывать в Брест для участия в международном форуме «Великое наследие – общее будущее». Теплое приветствие на белорусской земле подчеркивает открытость диалога нашей страны с другими государствами, а также общность исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» представители делегации почтят память погибших и возложат цветы к Вечному огню. Парламентарии примут участие в масштабных мероприятиях, приуроченных к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Представители разных стран собираются в Бресте, чтобы вместе заявить: подвиг защитников Родины бессмертен, а историческая правда о страшной трагедии и Великой Победе будет сохранена и передана будущим поколениям.