За месяц в Минске зафиксировано около 1 тыс. заявок из-за прорыва батарей в подъездах

Беларусь испытывает влияние холодного арктического воздуха. В страну на смену циклону «Леони» пришел антициклон «Даниэль». В выходные столбик термометра ночью по западной части страны опустится до -33, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь испытывает влияние холодного арктического воздуха. В страну на смену циклону «Леони» пришел антициклон «Даниэль». В выходные столбик термометра ночью по западной части страны опустится до -33, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Морозы в Минске стали причиной прорыва батарей в подъездах. За месяц в столице подобных фактов зафиксировано около 1 000. В основном – во Фрунзенском и Московском районах города.
Причиной аварий становится резкий перепад температуры. Коммунальные службы оперативно реагируют на вызовы. Проблему устраняют в считанные часы. При этом зачастую отопление в квартирах не перекрывают.
Сабина Маркевич, инспектор районной энергогазинспекции №2 Минского МРО по надзору за теплоустановками:
Чтобы избежать этих неприятностей, важно регулярно проверять состояние батарей и труб, целостность остекления мест общего пользования, закрытие дверей в подъездах. Если вы заметили коррозию или трещины, не откладывайте обращение к специалистам.
Евгений Сырица, инспектор районной энергогазинспекции №3 Минского МРО по надзору за теплоустановками:
Наша с вами задача – не просто фиксировать нарушение, а предупреждать аварии, обеспечивать безопасную и стабильную работу системы отопления и тем самым создавать комфортные условия жизни. Что касается профилактического обслуживания системы отопления и подготовки к работе в осенне-зимний период – все системы отопления должны проходить обязательные гидравлические испытания и промывку. Должна быть обеспечена герметичность трубопроводов и запорная арматура. Температурные и гидравлические режимы должны поддерживаться в пределах установленных нормативов.
Белорусов призывают быть бдительными. При обнаружении трещин или коррозий на радиаторах – незамедлительно сообщить по номеру 115. В период сильных морозов специалисты работают круглосуточно.