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За месяц в Минске зафиксировано около 1 тыс. заявок из-за прорыва батарей в подъездах

31 января 2026 07:55
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Беларусь испытывает влияние холодного арктического воздуха. В страну на смену циклону «Леони» пришел антициклон «Даниэль». В выходные столбик термометра ночью по западной части страны опустится до -33, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За месяц в Минске зафиксировано около 1 тыс. заявок из-за прорыва батарей в подъездах-2

Морозы в Минске стали причиной прорыва батарей в подъездах. За месяц в столице подобных фактов зафиксировано около 1 000. В основном – во Фрунзенском и Московском районах города.

Причиной аварий становится резкий перепад температуры. Коммунальные службы оперативно реагируют на вызовы. Проблему устраняют в считанные часы. При этом зачастую отопление в квартирах не перекрывают. 

За месяц в Минске зафиксировано около 1 тыс. заявок из-за прорыва батарей в подъездах-4

Сабина Маркевич, инспектор районной энергогазинспекции №2 Минского МРО по надзору за теплоустановками:
Чтобы избежать этих неприятностей, важно регулярно проверять состояние батарей и труб, целостность остекления мест общего пользования, закрытие дверей в подъездах. Если вы заметили коррозию или трещины, не откладывайте обращение к специалистам.

За месяц в Минске зафиксировано около 1 тыс. заявок из-за прорыва батарей в подъездах-6

Евгений Сырица, инспектор районной энергогазинспекции №3 Минского МРО по надзору за теплоустановками:
Наша с вами задача – не просто фиксировать нарушение, а предупреждать аварии, обеспечивать безопасную и стабильную работу системы отопления и тем самым создавать комфортные условия жизни. Что касается профилактического обслуживания системы отопления и подготовки к работе в осенне-зимний период – все системы отопления должны проходить обязательные гидравлические испытания и промывку. Должна быть обеспечена герметичность трубопроводов и запорная арматура. Температурные и гидравлические режимы должны поддерживаться в пределах установленных нормативов.

Белорусов призывают быть бдительными. При обнаружении трещин или коррозий на радиаторах – незамедлительно сообщить по номеру 115. В период сильных морозов специалисты работают круглосуточно.

# ЖКХ

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