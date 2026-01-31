За месяц в Минске зафиксировано около 1 тыс. заявок из-за прорыва батарей в подъездах

Беларусь испытывает влияние холодного арктического воздуха. В страну на смену циклону «Леони» пришел антициклон «Даниэль». В выходные столбик термометра ночью по западной части страны опустится до -33, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Морозы в Минске стали причиной прорыва батарей в подъездах. За месяц в столице подобных фактов зафиксировано около 1 000. В основном – во Фрунзенском и Московском районах города. Причиной аварий становится резкий перепад температуры. Коммунальные службы оперативно реагируют на вызовы. Проблему устраняют в считанные часы. При этом зачастую отопление в квартирах не перекрывают.

Сабина Маркевич, инспектор районной энергогазинспекции №2 Минского МРО по надзору за теплоустановками:

Чтобы избежать этих неприятностей, важно регулярно проверять состояние батарей и труб, целостность остекления мест общего пользования, закрытие дверей в подъездах. Если вы заметили коррозию или трещины, не откладывайте обращение к специалистам.