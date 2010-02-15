Годовщина вывода советских войск из Афганистана

Эта война длилась более 9 лет, став самой продолжительной в 20 веке. Огненными афганскими дорогами прошли 32 тысячи белорусов. Около восьмисот из них домой так и не вернулись. Судьба двенадцати — до сих пор не известна.

В республике сегодня проживают 25 с половиной тысяч ветеранов боевых действий на территории других стран, и большинство из них — воины-афганцы. Им и родственникам погибших государство оказывает поддержку.

По всей Беларуси сегодня вспоминают не вернувшихся с той войны. По традиции боевые товарищи и родственники придут на кладбища, чтобы почтить их память. К подножию памятников лягут цветы и венки. Митинги-реквиемы пройдут по всей республике.

В преддверии Дня памяти к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане обратился Президент Александр Лукашенко.

- Сегодня мы чтим память погибших в этой войне. Разделяем боль утраты со всеми, кто потерял в Афганистане своих родных и близких. Выражаем признательность тем воинам-интернационалистам, которые, вернувшись на родную землю, заняли активную жизненную позицию по поддержанию мира и согласия в обществе, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, — отметил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал воинам-интернационалистам, их родным и близким здоровья, счастья, благополучия и успехов.