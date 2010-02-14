Светлана Парамыгина: Спортсменов нужно черпать из спортивных семей

Гость программы «Неделя» – серебряный призер Олимпиады 1994 года в Лиллехамере, трехкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира и многих других наград, самая титулованная биатлонистка в Беларуси, заслуженный мастер спорта, а последние несколько лет, не только спортсменка, но и журналист – Светлана Парамыгина.

– На этой неделе начались олимпийские игры в Ванкувере. Событие, которого ждут и спортсмены, и журналисты, и фанаты спорта. На что вам хочется надеяться на этой олимпиаде. Или быть может на кого?

– Крепка моя вера в наш фристайл. Поскольку мы можем говорить о том, что это и достаточно редкий в мире вид спорта, и то, что наши тренеры – упорные и очень творческие люди, которые стояли у истоков этого вида спорта. И все это делается с огромной страстью, с любовью к этому виду спорта. Все проверяется методически. И ребята с торицей возвращают своим тренерам, и завоевывают медали, практически, на каждой Олимпиаде. Я думаю, что также будет продолжаться и дальше.

– Если посмотреть на историю участия суверенной Беларуси в Олимпийских играх, получается, что летние Игры более медальные для нас, чем зимние. Как вам кажется, почему так? С чем это может быть связано?

– Зимних видов спорта, все-таки, мало. Давайте говорить, прежде всего, об этом. Достаточно сложно сравнивать между собой. Зимние виды – на виду. Поэтому их разглядывают под лупу и задаются вопросом – почему в биатлоне нет медалей и в лыжных гонках? Но мы же не задаемся вопросом, почему у нас нет медалей в горных лыжах? Мы знаем, что искусственные горы у нас были воссозданы так недавно, что мы можем говорить о том, что можно в полной мере надеяться на спортсменов, привезенных из-за рубежа и на тренеров, тоже купленных за пределами Республики Беларусь. Другое дело, возможно, что они сейчас показывают путь маленьким белорусам, которые, глядя на них, будут расти и мечтать о своих вершинах. А спортсменов нужно черпать из семей, которые спортивные, для которых движение – это жизнь.

– Как Вам кажется, за последние годы большой спорт стал более честным? Не добавилось ли к олимпийским принципам определения победителя «быстрее, выше, сильнее» понятие «конъюнктурнее», «денежнее» и т.д.

– Это примерно так же, если бы я вам задала вопрос «а мир вокруг нас стал честнее?», со времен вашей бабушки и дедушки. Я думаю, что вы, конечно же, ответили «нет». Потому что комерцилизация внедряется и в спорт, деньги становятся для людей стимулом повыше, нежели какие-то общечеловеческие ценности.

– Как спортсмены переживают ломку перехода из борьбы высоких достижений в обычную жизнь? Насколько большой спорт ломает не только тело, но и душу?

– Что для спортсмена тяжело, при переходе к нормальной гражданской жизни? Он привык жить по распорядку. Подъем, завтрак, зарядка, тренировка, пришел с тренировки, душ, переоделся, обед. Потом обязательно надо отдохнуть, а кто-то привык спать, без этого совершенно невозможно. Потом вторая тренировка и т.д. Все по расписанию. Когда ты приходишь в нормальную жизнь, ты становишься перед широтой выбора. Во-первых, ты ничего не должен. Ты не должен питаться по расписанию, не должен ходить на тренировки. Многие наши спортсмены даже не думали о том, что будет дальше? И они, как правило, получают образование по специальностям «спорт» или «туризм». Есть исключения, но очень редко, кто-то идет на юридические специальности, это, скорее, веяние нынешнего времени. Потому что эти знания всегда пригодятся, даже если ты не будешь работать по своему профилю. Это надо только поддерживать. Но, к сожалению, не все тренеры на это способны.