Попасть в переплёт: издатели есть, а бизнеса не видно

Наши авторы пишут, типографии печатают, а издатели издают. В 2009 году на каждого белоруса вышло по пять книг. Но ни одной громкой премьеры, ни одной заметной коммерческой сделки.

Писатели с великими именами создавали свои романы годами, зачастую переписывая их подчистую по несколько раз. Например, жена Толстого отправляла Льва Николаевича переделывать «Войну и Мир» 52 раза. И какое знатное получилось произведение!

Времена меняются, но суть литературы остается. Только наряду с произведениями великими, ценность которых определят последующие поколения, в мире ценятся и оцениваются все чаще романы не просто читабельные, а хорошо продаваемые.

ГЛАВА 1. ПИСАТЕЛИ

Александр Галькевич – врач скорой медицинской помощи, он же – белорусский писатель. Среди стендов множества издательств на выставке «Мир книг» он ждет своего читателя, который подойдет и попросит автограф. Но его работы о добре, спорте и о любви привлекают внимание мимо проходящих редко.

Александр Галькевич, писатель:

Я член Союза писателей уже не первый год — я этого не чувствую. Ходишь, стучишься во все издательства. А им нужно принести имя. Не то, чтобы книжка была интересная и чтобы нравственная. Главное, чтобы она приносила доход. Если я напишу чернуху или порнуху, и мои дети это прочитают — я бы краснеть стал, когда буду с ними разговаривать.

А рядом в это же время раздают автографы другие. Катрин Милле – критик и искусствовед, она же – писательница со скандальной репутацией, которая заставила всю Францию в один голос воскликнуть «о-ла-ла!». Мадам Милле растиражировала собственные сексуальные откровения. Ее книга – бестселлер, который разошелся по миру в 47 переводах на разные языки, а сама Катрин теперь звезда на культурном небосклоне современной французской литературы.

Катрин Милле, писательница (Франция):

Было много шума. Во Франции книгу продали тиражом 2,5 миллиона. Это много по меркам Беларуси. Люди долго дискутировали, а я написала книгу «Сексуальная жизнь Катрин М.», потому что как раз такой откровенной и точной книги на эту тему не хватало. Мужчины много раз позволяли себе и большее. А вот от лица женщины подобные рассказы не звучали.

ГЛАВА 2. КНИГИ

Спроси у любого белоруса любое имя современного белорусского писателя и услышишь в ответ тишину. Но ведь наши авторы пишут, типографии печатают, а издатели издают. В 2009 году на каждого белоруса вышло по пять книг. Но ни одной громкой премьеры, ни одной заметной коммерческой сделки. Оправдываются по этому поводу все: пишущие говорят — мало раскрутки, а издающие отвечают — мало огня в текстах. И все сходятся в одном — книжному рынку одной страны мало.

Елена Бобр, начальник отдела реализации издательства:

Проблема в том, что у нас маленькая страна. Книга – это дорогая вещь. Чем больше её тираж, тем она более доступна. И если для Беларуси тысяча экземпляров – это нормальная цифра, то книга получается очень дорогая.

В России писатель получает от стоимости всего тиража 10%, в Беларуси — регламентированные гонорары. В этом нет ничего плохого, просто условия разные. Просто в России книги — это бизнес, с так называемыми «литературными неграми» и битвой за бренд на обложке. Просто в Беларуси восемь сотен издательств, из которых только пять государственных, предпочитают половину печатных возможностей отдавать детской литературе. В противовес российскому засилью, так называемых «черных» и «розовых» романов, белорусский издательский бизнес ставит высокие социальные идеалы. Но и при них старается не утонуть в коммерческих издержках.

Игорь Лаптенок, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Все занимаются коммерческой литературой. Главное – извлечение прибыли для любого предприятия. Государственного или негосударственного. Но у государственного предприятия совсем другие цели. Мы не гонимся за детективом, который сегодня может привлечь внимание. Не гонимся за сенсационным материалом, хотя тоже не против это издать. Но у нас другая задача — издание социально значимой литературы. И государство поддерживает это и выделяет определённые средства, чтобы мы могли издать ту литературу, на которую ни один коммерсант не пойдет.

ГЛАВА 3. БИЗНЕС

Издатели есть, а бизнеса не видно. Белорусские писатели с крупными издательствами работают чаще в одноразовом режиме — на один или два проекта. Сейчас, например, готовят выход 12 книжек белорусских фантастов. Только вот будет ли этот тираж фантастически прибыльным, ни писатели, ни издатели отвечать не берутся. Чтобы книгу продать – нужно запустить особый механизм. Тут работает и двигатель рекламы, и поршни торговли. Хотя в Германии, например, свое не последнее слово в литературе играет, как ни странно, книжный магазин. Именно продавец со своим чутьем обрекает произведение на провал или благословляет на славу бестселлера, а еще готовит читателя задолго до выхода книги. Поэтому каждый месяц вся торговля работает исключительно на одного автора, только ради того, чтобы «хит» ушел с полок за раз. На постсоветском пространстве книжным продвижением чаще занимается исключительно сарафанное радио.

Вернер Тиле, владелец издательства (Германия):

В Беларуси очень большой потенциал. Вы можете его значительно повысить. Мы изучали издательское дело во многих странах и, если сравнить вашу страну с Румынией, то у вас читательский спрос можно было бы повысить как минимум в четыре раза.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Пока читательский спрос Европа удовлетворяет откровенными романами с интимными подробностями мыслей и жизни, Россия – идет за Европой, приглашая в ряды писателей любых одиозных личностей. И Ксюша Собчак и Оксана Робски включаются в писательство без оглядки на критиков. А критики порой готовы согласиться назвать классиком любого графомана — ведь и критика зарабатывает на тиражах. Во всех этих громких писательских премьерах, в которых Беларусь не числится, остается много вопросов: что лучше? — когда литература зависит от бизнеса или когда бизнес зависит от читателя.