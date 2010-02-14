ЖКХ на селе – живи как хочешь?

В этом году нам досталась удивительная зима. Самая снежная за последние двадцать с лишним лет и самая холодная за последнее время. А потому оттепели радовались, но не долго. Температура снова опустилась к стандартным зимним показателям, а вместе с природой и людьми, замерзли и некоторые бытовые проблемы. Если в крупных городах снег на улице и сосульки на крышах – это тот максимум, который доставляет неудобства, то на селе все несколько сложнее.

Звонки на горячую линию на этой неделе посыпались как снег на голову. И неудивительно. После такого природного катаклизма другого и не следовало ожидать. Все чаще героями февральской летописи СТВ становятся жители глубинки. Если, к примеру, в столице и в областных центрах от снежной напасти избавляются специализированные службы, то кто должен заниматься судьбами заснеженных сельских подворий и решать «бытовые неполадки» в деревне – вопрос открытый. Куда обращаться и кого просить о помощи?

Гомельская область. Деревня Хальч. В топ-листе самых распространенных «бытовых неполадок» на селе на первой строчке – засорившиеся дымоходы. Где нанять «специально обученного» трубочиста, сельские жители никогда не задумывались. Точно так же, как и не думали о том, что халатность в этом деле, может запросто привести к пожару.

Дети Ксении Кононовны живут в сотнях километров. И пенсионерке свои насущные проблемы приходится разрешать самой.

Ксения Кононовна, пенсионерка:

– Зову алкашей, которые хотят выпить, придут, за бутылку двор почистят.

Вот и получается, что у Ксении Кононовны нет гарантии на то, что ее же деньги «на бутылку» не вылетят в ту же трубу. Ведь «добрый» сосед не даст расписку о качестве выполненных работ. Градус борьбы с зеленым змием на селе уже давно дошел до кипения. А деньги, затраченные на «согрев» односельчанина, лучше бы достались местному ЖКХ. Только в отличие от «булькающей службы спасения» в перечне услуг коммунальщиков трубочисты не значатся. Мол, такая профессия на селе не востребована.

Работник ЖКХ:

– Мы не занимаемся чисткой, только ремонтом. К нам по очистке еще люди не обращались.

А не обращаются скорее по тому, что даже если бы и была такая услуга, о ней бы вряд ли кто узнал, ведь заниматься маркетинговыми исследованиями коммунальной службе некогда.



Деревня Хатежино. 10 километров от Минска. Оказалось, на пути к качеству обслуживания на селе уже это количество километров непреодолимая преграда. Владелец средневекового имени Витольд руководит туристической усадьбой, правда уже современной. Оттого и работает на свое имя. Ведь отдых по-белорусски для других – для его семьи весомая статья дохода. А лучшая реклама – сарафанное радио. Хоть сам он и городской житель, в качестве сельской сферы обслуживания заинтересован как никто другой. Уважить приезжих постояльцев, а это, как правило, руссо-туристо и гости из прибалтики, можно только качеством. Которое, как оказалось, зависит не от количества денег, а все от того же ЖКХ.

Витольд Поклад, хозяин агроусадьбы:

– Выкопали пруд, запустили рыбу – карась, толстолобик. Но сейчас оно замерзло. Ухаживать не хватает сил.

Хозяин усадьбы и готов был бы потратиться на помощь коммунальных служб, но услуги по чистке частных водоемов или бассейнов в прейскуранте ЖКХ попросту нет. Даже канализация местным специалистам не под силу. Частные мэтры дренажных систем обошлись Витольду в 400 долларов, в то время как специалисты местного ЖКХ выполнили бы работу за 20.

Витольд Поклад:

– Местные службы не имеют такой техники, потому что у них глубина отсасывания до 4-6 метров, а здесь больше 6 метров нужны мощности.

По мнению Витольда, раз уж мы претендуем на то, чтобы агротуризм стал брендом Беларуси, надо, сперва, научиться этот бренд обслуживать.

Витольд Поклад:

– Уровень цивилизованности и развития общества предполагает оказание разносторонних услуг. Тем более, это делается, и должно делаться, не на безвозмездной основе. Это и для бюджета.



Виктор Романович в своем доме живет около 15 лет. Сейчас затеял ремонт. Но переделку пришлось остановить. Все равно весной прохудившаяся крыша в очередной раз даст течь. Сколько тазиков понадобиться для того, чтобы собрать всю воду, даже боится подсчитывать. Впрочем, не это главное. Больше всего он беспокоится за Гошу. Вот он. Это теленок, родился на днях. Крыша сарая, не такая прочная, как у жилого дома, но сугробы почти в два раза выше. Как оказалось, счистить снег задача не из легких. И к тому же делать это самостоятельно как минимум небезопасно. Но пригласить специалистов местного комунхоза куда сложнее.

Корреспондент СТВ по телефону:

– Можно ли заказать бригаду, чтобы крышу почистить от снега?

Работник ЖКХ:

– А что у вас, дом?

Корреспондент СТВ:

– Да.

Работник ЖКХ:

–Частный?

Корреспондент СТВ:

– Да.

Работник ЖКХ:

– Ну, можете его почистить сами.



Если не ЖКХ, то кто же все-таки должен помогать сельчанам в борьбе со снежной напастью? Выяснить это не так-то просто. На прошлой неделе в интервью нашей программе представитель МЧС сослался на сельские советы.

Сергей Паланевич, начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны МЧС Республики Беларусь:

– Для очистки крыш в местных исполнительных и распорядительных органах имеются специализированные бригады, которые занимаются этой работой. Поэтому, граждане могут обратиться в сельский исполнительный комитет.

Как оказалось, для сельсоветов такие обязательства в диковинку. Список платных услуг здесь носит скорее сезонный характер. Летний обкос травы и осенняя уборка листьев обойдутся в 10-15 тысяч рублей. Так почему бы в такой прайс не внести список зимних работ?

Александр Суглобов, и.о. председателя хотежинского сельского совета:

– Этим должен заниматься ЖКХ. И все это, естественно, на платной основе.

Замкнутый хоровод распределения обязанностей привел нас к начальной точке – ЖКХ. Виктор Романович и был бы рад оплатить расчистку крыши. Но такой услуги в прайсе коммунальшиков попросту нет. Вместо этого замена никому ненужных полотенцесушителей и установка беде. Впрочем, тысячный список услуг, удивляет скорее количеством, а не качеством.

Работник ЖКХ:

– Тут около тысячи услуг.

Корреспондент СТВ:

– Хорошо, а например очистка от снега, существует ли у вас такая услуга сезонная?

Работник ЖКХ:

– Ситуация какая… Немножко сложноватая материально-техническая ситуация у нас...

Поправить «материально-техническую ситуацию» смогли бы как-раз грамотно составленные прейскуранты. И, конечно же, реклама. К примеру, частные фирмы привлекают потенциальных клиентов при помощи своеобразного бигборда – табличек с объявлениями. Почему бы и коммунальным службам не потеснить конкурентов?! Выходит, решить нависшую над головой снежную проблему и «нагреваться» за счет сельчан могут только столичные промышленные альпинисты. Но «заказ» таких мастеров лопаты выльется в весомую копеечку. Только работа профессиональных спасателей крыши обойдется в несколько сотен тысяч.

Виталий Тетюра, руководитель группы промышленных альпинистов:

– Все зависит от того, какой угол крыши, насколько она технически оснащена для крепления людям, потому что если понадобятся альпинисты, это будет стоить от полумиллиона. А если она простая, деревенская, угол маленький – два человека, за полдня. Для обычного горожанина или деревенского человечка потребуется около 250 тысяч.

Как оказалось, местным коммунальщикам их основные задачи не под силу. В то время как защитники природы во всю трубят о дефиците пресной воды, в Хатежино уже больше года не могут приноровить бушующую артезианскую скважину. Теперь во дворе у Олега, собственный каток. Но хозяина это не радует. Хотя к такому постоянному паводку за год уже привыкли. Не смотря на то, что от дома до здания ЖКХ около 50 метров, коммунальщики приходят только оправдываться.



Поселок Ратомка. Дом быта: ремонт обуви, парикмахерская, швейная мастерская и... салон ритуальных услуг. «Услуги» эти вроде бы и есть. Но никого нет: ни посетителей, ни специалистов. Такая «комплектация люкс» здесь не пользуется большим спросом. И не удивительно. Ведь, несмотря на то, что здесь со старинными хатками соседствуют современные коттеджи, услуги дома быта какими были 50 лет назад такими и остались. Отремонтировать компьютер, или дорогую бытовую технику местному КБО не по плечу.

Корреспондент СТВ:

– А парикмахерскими услугами пользуются? Очереди бывают?

Ванда Петровская, сотрудник дома быта деревни Ратомка:

– Ну... Бывает человек 12 в неделю.

Свои волосы парикмахерам дома быта Ирина не доверяет. Говорит, были инциденты. За модной прической обращается только к подруге-парикмахеру. Впрочем, отремонтировать бытовую технику в деревне тоже проблематично. Проще новую.

Ирина Янчевская, жительница деревни Ратомка:

– Холодильник купили новый, потому что мастера сюда особо не хотят приезжать.

Тем временем в сервисном центре завода холодильников и рады бы оказать такую услугу. Только получается она «медвежьей».

Корреспондент СТВ:

– Скажите, а нам холодильник придется везти в Минск, или вы сможете в Ратомку подъехать?

Сервисный центр завода холодильников:

– Мы приехать можем только по средам. Если сами привезете, ремонт, по закону, будет длиться 10 рабочих дней.

Корреспондент СТВ:

– Если везти в Минск, получится дешевле?

Сервисный центр завода холодильников:

– За вычетом транспортных расходом на 49 тысяч дешевле.

Вот и выходит, что «ломать» холодильник дешевле в Минске. От сервисного центра завода холодильников до поселка 10 километров. В то время как до столичной улицы Рогачевской в два раза дальше, только вот сельчанам услуга эта обойдется на 50 тысяч дороже.

Получается, что сфера быта, в нашем случае, происходит от слова убыточность. Только вот почему-то аксиома о том, что спрос рождает предложение, для ЖКХ и для бытслужб превращается в теорему, которую доказывай – не доказывай, для них она все равно будет задачей с двумя неизвестными.

Ольга Макей, Игорь Пучков, Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ.