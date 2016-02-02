Годовалая сноубордистка покорила сердца интернет-пользователей

Новости США. Видео, стремительно набирающее популярность в Интернете, растрогало пользователей социальных сетей. Ролик снят родителями годовалой Слоан. Малышка отважно осваивает новый вид спорта, и, по признанию папы, ей это очень нравится.

Это была папина идея – поставить дочурку на сноуборд.

Папа Слоан:

Это был самый маленький сноуборд на рынке, нам все равно пришлось его модифицировать, чтобы ноги дочки не были далеко друг от друга. Мы взяли Слоан с собой кататься на сноуборде впервые. И знаете, она была великолепна!

Слоан пока не может сама поворачивать и забираться на подъемник. Но папа рад: дочурка отлично держит равновесие.