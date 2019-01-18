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Где в Минске можно покататься на коньках, лыжах и санках?

18 января 2019 20:32
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Новости Беларуси. Активный отдых на любой вкус. Более 50 мест для катания на коньках, лыжах и санках предлагают минчанам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Где в Минске можно покататься на коньках, лыжах и санках?-1

Посетители больших катков у Дворца спорта и в парке 900-летия Минска в Чижовке могут взять коньки в пункте проката. Рядом с ледовыми площадками работают раздевалки, камеры хранения и точки общепита.

Где в Минске можно покататься на коньках, лыжах и санках?-4

Также можно прийти со своими коньками и заточить их на месте. Для заядлых лыжников трассы подготовили в парке 900-летия, Лошицком парке, вдоль Цнянского водохранилища и ещё в 10 местах.

Подробнее в видеоматериале

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# Отдых # общество # Фотофакт

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