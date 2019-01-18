Где в Минске можно покататься на коньках, лыжах и санках?

Новости Беларуси. Активный отдых на любой вкус. Более 50 мест для катания на коньках, лыжах и санках предлагают минчанам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Посетители больших катков у Дворца спорта и в парке 900-летия Минска в Чижовке могут взять коньки в пункте проката. Рядом с ледовыми площадками работают раздевалки, камеры хранения и точки общепита.