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В Беларуси появится единый оператор интеллектуальной транспортной системы

20 августа 2025 17:52
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«Белдорсвязь» станет единым оператором интеллектуальной транспортной системы Беларуси. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Функции по эксплуатации интеллектуальных транспортных систем, которые до настоящего времени находились в ведении различных организаций, теперь полностью возложены на предприятие. 

В Беларуси появится единый оператор интеллектуальной транспортной системы-2

Что касается задач, в перечне развитие и управление интеллектуальной транспортной системой, выполнение работ по возведению, ремонту, эксплуатации инженерного оборудования, сетей электросвязи и электроснабжения. Также оператор будет взимать средства за проезд по платным дорогам, размещать инженерное оборудование на трассах республиканского значения. 

Указ принят с целью обеспечения реализации единой технической политики, ориентированной на внедрение отечественных разработок. Ожидается, что нововведение позволит оптимизировать расходы за счет использования имеющихся оборудования и инфраструктуры, а также исключит дублирующие функции по обслуживанию, модернизации и обновлению различных элементов.

# Транспорт Беларуси # Дороги

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