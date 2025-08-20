В Беларуси появится единый оператор интеллектуальной транспортной системы

Функции по эксплуатации интеллектуальных транспортных систем, которые до настоящего времени находились в ведении различных организаций, теперь полностью возложены на предприятие.

Что касается задач, в перечне развитие и управление интеллектуальной транспортной системой, выполнение работ по возведению, ремонту, эксплуатации инженерного оборудования, сетей электросвязи и электроснабжения. Также оператор будет взимать средства за проезд по платным дорогам, размещать инженерное оборудование на трассах республиканского значения.

Указ принят с целью обеспечения реализации единой технической политики, ориентированной на внедрение отечественных разработок. Ожидается, что нововведение позволит оптимизировать расходы за счет использования имеющихся оборудования и инфраструктуры, а также исключит дублирующие функции по обслуживанию, модернизации и обновлению различных элементов.