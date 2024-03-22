Гайдукевич о теракте в Москве: это наша общая трагедия, боль. Все белорусы испытывают ужас

Белорусы скорбят вместе с братским народом России. Люди продолжают приходить к воротам посольства с цветами.

Олег Гайдукевич, председатель ЛДПБ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все белорусы испытывают ужас. Потому что это трагедия не россиян. Это наша общая трагедия. Это наша общая боль. Этот теракт совершен в Союзном государстве. Вы должны прекрасно понимать, что именно вот такие методы борьбы они будут использовать и против Беларуси. Хотят использовать. Почему? Потому что ни Россию, ни Беларусь военным путем победить нельзя. Поэтому действовать они будут только так. Теракт. Запугать, поставить на колени, заставить людей бояться высказать свою позицию, дестабилизировать ситуацию в стране. Вот так они будут пытаться влиять на наши президентские выборы в 2025 году. Я даже предполагаю, что этот теракт они планировали до президентских выборов в России или во время. Видите, время-то совсем мало прошло.

Поэтому мы должны эти риски видеть, поддерживать спецслужбы, поддерживать армию, быть консолидироваными, стоять рядом с Президентом. А с террористами разговоров не будет. Ни в Беларуси, ни в России. Я хочу напомнить им, что у нас в Беларуси смертная казнь. Виновные будут привлечены к ответственности или уничтожены. По-другому быть не может. Запугать нас не получится. Не получилось 100 лет назад, 80 лет назад, не получится и сейчас.

А в душе сейчас у всех боль от того, что те люди, которые пришли на концерт – невинные, простые люди, наши братья, хотели субботу-воскресенье провести с детьми всеми. Они уже не вернутся. Вот от этого страшно и трагично.