ГАИ усилит проверки микроавтобусов и такси с 10 по 19 апреля в Минской области

Микроавтобусы и такси под пристальным вниманием ГАИ. Проверки в Минской области начинаются сегодня, 10 апреля, и пройдут по 19 апреля. Такие меры вводятся для обеспечения безопасной ситуации на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инспекторы используют смешанный контроль, поскольку участились случаи, когда в маршрутках перевозят пассажиров сверх количества установленных мест; высадку и посадку совершают вне обозначенных остановок, а также превышают скорость; не соблюдают требования дорожных знаков и разметки, да и вообще установленный маршрут. Пассажиры иногда требуют остановки транспорта в неположенном месте, а это, напоминают в ГАИ, категорически запрещено правилами.