Россия будет помогать Беларуси, если Евросоюз введёт экономические санкции – МИД РФ

Новости Беларуси. Россия будет помогать Беларуси, если Евросоюз введет экономические санкции против Минска. Об этом 31 мая заявили во внешнеполитическом ведомстве ближайшего союзника нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Россия будет помогать Беларуси, если Евросоюз введет экономические санкции против Минска. Об этом 31 мая заявили во внешнеполитическом ведомстве ближайшего союзника нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ:
Мы будем защищать нашего партнера Беларусь, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Беларуси, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления.
В интервью российскому изданию РИА Новости представитель ведомства подчеркнул: подход Москвы заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер.