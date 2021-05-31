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Россия будет помогать Беларуси, если Евросоюз введёт экономические санкции – МИД РФ

31 мая 2021 09:56
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Новости Беларуси. Россия будет помогать Беларуси, если Евросоюз введет экономические санкции против Минска. Об этом 31 мая заявили во внешнеполитическом ведомстве ближайшего союзника нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия будет помогать Беларуси, если Евросоюз введёт экономические санкции – МИД РФ-1

Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ:
Мы будем защищать нашего партнера Беларусь, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Беларуси, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления.

В интервью российскому изданию РИА Новости представитель ведомства подчеркнул: подход Москвы заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер.

# Беларусь-Россия # общество # Дмитрий Биричевский # Фотофакт

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