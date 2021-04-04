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«Это семейный праздник. Встречаем всей семьёй традиционно». Как католики Беларуси отмечают Пасху?

04 апреля 2021 11:54
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Новости Беларуси. В Архикафедральном костеле Девы Марии в Минске празднование Воскресения Христова началось 3 апреля. Сразу после захода солнца, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ».

«Это семейный праздник. Встречаем всей семьёй традиционно». Как католики Беларуси отмечают Пасху?-1

Один из главных христианских праздников верующие отмечают с особым торжеством и радостью. С самого утра 4 апреля католики и протестанты приходят на праздничные богослужения целыми семьями.

«Это семейный праздник. Встречаем всей семьёй традиционно». Как католики Беларуси отмечают Пасху?-4

В этот раз, надо отметить, верующих в храме не так много. Те, кто пришел, в масках. Прихожан из группы риска попросили воздержаться от подобных посещений и предложили подключиться к молитве онлайн.

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«Это семейный праздник. Встречаем всей семьёй традиционно». Как католики Беларуси отмечают Пасху?-7

– Это семейный праздник. Встречаем всей семьей традиционно. Готовились.

– Пекли куличи, красили яйца, освещали вчера в костеле.

– Помогали людям.

– А сегодня пришли в костел отмечать.

«Это семейный праздник. Встречаем всей семьёй традиционно». Как католики Беларуси отмечают Пасху?-10

–Воскресение Христово празднуем вместе с семьей.

– Красим яйца.

– Идем на службу в начале, готовимся к Пасхе.

– В хорошем настроении.

– Да. Готовимся к Пасхе, потом идем на службу и только после службы садимся за стол и собираемся в кругу семьи. Христос пришел в нашу семью. Христос Воскрес.

«Это семейный праздник. Встречаем всей семьёй традиционно». Как католики Беларуси отмечают Пасху?-13

– Очень важно для всех людей, что такой большой праздник. Спасибо, Господи, за всех спасибо. За все наши грехи, чтобы нам отпустил, чтобы дал нам покой на этом свете.

«Это семейный праздник. Встречаем всей семьёй традиционно». Как католики Беларуси отмечают Пасху?-16

Праздничные богослужения в костелах продолжатся в течение всей предстоящей недели.

# Католики Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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