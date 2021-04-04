«Это семейный праздник. Встречаем всей семьёй традиционно». Как католики Беларуси отмечают Пасху?

Новости Беларуси. В Архикафедральном костеле Девы Марии в Минске празднование Воскресения Христова началось 3 апреля. Сразу после захода солнца, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ».

Один из главных христианских праздников верующие отмечают с особым торжеством и радостью. С самого утра 4 апреля католики и протестанты приходят на праздничные богослужения целыми семьями.

В этот раз, надо отметить, верующих в храме не так много. Те, кто пришел, в масках. Прихожан из группы риска попросили воздержаться от подобных посещений и предложили подключиться к молитве онлайн. Александр Лукашенко: только вместе, опираясь на христианские ценности, мы сможем справиться со всеми трудностями

– Это семейный праздник. Встречаем всей семьей традиционно. Готовились. – Пекли куличи, красили яйца, освещали вчера в костеле. – Помогали людям. – А сегодня пришли в костел отмечать.

–Воскресение Христово празднуем вместе с семьей. – Красим яйца. – Идем на службу в начале, готовимся к Пасхе. – В хорошем настроении. – Да. Готовимся к Пасхе, потом идем на службу и только после службы садимся за стол и собираемся в кругу семьи. Христос пришел в нашу семью. Христос Воскрес.

– Очень важно для всех людей, что такой большой праздник. Спасибо, Господи, за всех спасибо. За все наши грехи, чтобы нам отпустил, чтобы дал нам покой на этом свете.