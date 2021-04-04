«Это семейный праздник. Встречаем всей семьёй традиционно». Как католики Беларуси отмечают Пасху?

Новости Беларуси. В Архикафедральном костеле Девы Марии в Минске празднование Воскресения Христова началось 3 апреля. Сразу после захода солнца, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ».
Новости Беларуси. В Архикафедральном костеле Девы Марии в Минске празднование Воскресения Христова началось 3 апреля. Сразу после захода солнца, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ».
Один из главных христианских праздников верующие отмечают с особым торжеством и радостью. С самого утра 4 апреля католики и протестанты приходят на праздничные богослужения целыми семьями.
В этот раз, надо отметить, верующих в храме не так много. Те, кто пришел, в масках. Прихожан из группы риска попросили воздержаться от подобных посещений и предложили подключиться к молитве онлайн.
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– Это семейный праздник. Встречаем всей семьей традиционно. Готовились.
– Пекли куличи, красили яйца, освещали вчера в костеле.
– Помогали людям.
– А сегодня пришли в костел отмечать.
–Воскресение Христово празднуем вместе с семьей.
– Красим яйца.
– Идем на службу в начале, готовимся к Пасхе.
– В хорошем настроении.
– Да. Готовимся к Пасхе, потом идем на службу и только после службы садимся за стол и собираемся в кругу семьи. Христос пришел в нашу семью. Христос Воскрес.
– Очень важно для всех людей, что такой большой праздник. Спасибо, Господи, за всех спасибо. За все наши грехи, чтобы нам отпустил, чтобы дал нам покой на этом свете.
Праздничные богослужения в костелах продолжатся в течение всей предстоящей недели.