Александр Лукашенко: только вместе, опираясь на христианские ценности, мы сможем справиться со всеми трудностями

Новости Беларуси. Католики и протестанты сегодня, 4 апреля, отмечают великий праздник – Пасху или Воскресение Христово, важнейший по своей значимости день для всего христианского мира. Он несет людям весть о спасении и надежду на вечную жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Христиан Беларуси, отмечающих сегодня Пасху, поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что радость этого праздника является точкой отсчета для новых добрых дел, помощи слабым и обездоленным, единения ради мира и согласия в обществе.