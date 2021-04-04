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Александр Лукашенко: только вместе, опираясь на христианские ценности, мы сможем справиться со всеми трудностями

04 апреля 2021 11:31
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Новости Беларуси. Католики и протестанты сегодня, 4 апреля, отмечают великий праздник – Пасху или Воскресение Христово, важнейший по своей значимости день для всего христианского мира. Он несет людям весть о спасении и надежду на вечную жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Христиан Беларуси, отмечающих сегодня Пасху, поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что радость этого праздника является точкой отсчета для новых добрых дел, помощи слабым и обездоленным, единения ради мира и согласия в обществе.

Александр Лукашенко: только вместе, опираясь на христианские ценности, мы сможем справиться со всеми трудностями-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Воскресение Христово символизирует духовное возрождение: жизнь выиграла сражение у смерти, добро восторжествовало над злом, а свет сокрушил тьму. Только вместе, опираясь на христианские ценности, мы сможем справиться со всеми трудностями, прийти к счастью и процветанию. Пусть свет пасхальных дней наполняет ваши сердца мудростью и надеждой.

# Католики Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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