Президент Беларуси поздравил соотечественников с Пасхой

Новости Беларуси. 4 апреля католики отмечают Пасху. Александр Лукашенко поздравил сограждан с одним из важнейших христианских праздников. Слова главы государства приводятся на сайте Президента.

Поздравление с Пасхой

Дорогие соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с праздником Пасхи.

Воскресение Христово символизирует духовное возрождение: жизнь выиграла сражение у смерти, добро восторжествовало над злом, а свет сокрушил тьму.

Радость этого праздника является точкой отсчета для новых добрых дел, помощи слабым и обездоленным, единения ради мира и согласия в обществе.

Только вместе, опираясь на христианские ценности, мы сможем справиться со всеми трудностями, прийти к счастью и процветанию.

Пусть свет пасхальных дней наполняет ваши сердца мудростью и надеждой.

Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения самых сокровенных желаний.

Александр Лукашенко.