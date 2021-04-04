Президент Беларуси поздравил соотечественников с Пасхой

Новости Беларуси. 4 апреля католики отмечают Пасху. Александр Лукашенко поздравил сограждан с одним из важнейших христианских праздников. Слова главы государства приводятся на сайте Президента.
Поздравление с Пасхой
Дорогие соотечественники!
От всего сердца поздравляю вас с праздником Пасхи.
Воскресение Христово символизирует духовное возрождение: жизнь выиграла сражение у смерти, добро восторжествовало над злом, а свет сокрушил тьму.
Радость этого праздника является точкой отсчета для новых добрых дел, помощи слабым и обездоленным, единения ради мира и согласия в обществе.
Только вместе, опираясь на христианские ценности, мы сможем справиться со всеми трудностями, прийти к счастью и процветанию.
Пусть свет пасхальных дней наполняет ваши сердца мудростью и надеждой.
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения самых сокровенных желаний.
Александр Лукашенко.