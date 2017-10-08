«Все силы прикладываем, чтобы вовремя»: как сеют озимые культуры в Витебской области

Новости Беларуси. Массовый сев озимых завершен в Витебской области. Первыми полностью отсеялись в Оршанском, Дубровенском и Витебском районах. В этом году из-за погоды сроки сдвинулись почти на две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для северного региона страны этот вид зерновых стратегически важен. Он устойчив к сильным морозам и дает стабильный урожай. Поэтому площади увеличиваются. Только в Сенненском районе в этом году под озимые культуры отвели еще почти 3 тысячи гектаров. Две минуты передышки, пока семена засыпают в бункер, и снова за дело. Андрей Маркевич вот уже полмесяца на работу выходит каждый день. Выходные за это время определяла только погода.

Андрей Маркевич, механизатор ОАО «Сенненский райагросервис»:

В целом, техника не подводит. Хорошо работаем. Простаиваем только из-за погодных условий. Но если где-то какая-то поломка, стараемся быстро сделать все. Все силы прикладываем, чтобы вовремя, в срок посеять.

Сергей Иванов, директор ОАО «Сенненский райагросервис»:

Поле подготовлено, вспахано. Обработка предпосевная произведена. Качественная, вы видите, площадь ровная. Только в Сенненском районе в этом году увеличили посевные площади под озимые культуры почти на 3 тысячи гектаров. Для северного региона страны этот вид зерновых стратегически важен. Он хорошо переносит непогоду, сильные морозы и дает стабильный урожай. Из-за сдвинутых сроков уборки массовый сев в Витебской области начали тоже поздно – 20 сентября.

Антонина Сунтеева, первый заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Сенненского райисполкома:

Из-за переувлажнения почвы приходится дополнительные обработки делать. Приходится держать трактора на буксировке. Потому что даже плуги садятся. После сева, отслеживаем, где-то и семена не закрываются. Поэтому вынуждены пускать дополнительную обработку.