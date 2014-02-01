Электронная система оплаты проезда в трамваях введена с 1 февраля

Новости Беларуси. Электронная система оплаты проезда в трамваях начинает действовать с 1 февраля 2014. При этом разовые талончики пока не отменяются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе электронных проездных — бесконтактная смарт-карта. Когда пассажир подносит ее к валидатору, срабатывает световой и звуковой сигнал. Это говорит о том, что проезд оплачен.

К 1 марта электронные компостеры и валидаторы появятся во всех автобусах и троллейбусах. В полном объеме электронная система оплаты заработает в мае.