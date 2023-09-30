Эффект после первой процедуры! Кому показан RF-лифтинг, рассказал косметолог

RF-лифтинг – кому он показан и как его проводят? Юлия Самусенко, СТВ:

Сегодня очень популярная процедура среди женщин – это RF-лифтинг. Расскажите, пожалуйста, что же это такое, кому он показан.

Екатерина Мазынская, врач-косметолог 1-й категории:

Действительно, RF-лифтинг – очень популярная процедура. Кроме того, она достаточно эффективная для омоложения кожи лица и тела и значительно улучшает внешний вид наших пациентов, кто обратился за ней. Суть этой процедуры заключается в том, что на обрабатываемый участок кожи мы воздействуем радиоволновым излучением. И глубина воздействия до 5 миллиметров. Тем не менее этого достаточно для того, чтобы повредить наши коллагеновые волокна. Процедура заряжена на повреждение. Фибробласты видят, что, ага, коллагеновые волокна повредили, нужно срочно их восстанавливать. И начинают вырабатывать коллаген, гиалуроновую кислоту, в результате кожа подтягивается, увлажняется и омолаживается. То есть мы стимулируем омоложение за счет того, что травмируем кожу. Почему важно сочетать RF-лифтинг с другими процедурами? Юлия Самусенко:

Как бы это парадоксально не звучало, но, да, так оно есть: травмируем, чтобы потом выглядеть красиво. Можно ли сочетать RF-лифтинг с каким-то другими косметологическими процедурами?

Екатерина Мазынская:

Да, конечно, можно. И правильное назначение процедур RF-лифтинга и других травмирующих процедур должно сочетаться с процедурами питающими. Мы должны помнить о том, что все процедуры, которые стимулируют обновление, будут иметь эффект, только если кожа готова откликнуться на это повреждение. То есть очень хорошо сочетаемы процедуры RF-лифтинга с биорепарацией, коллагенотерапией, когда мы вводим коллаген и различными другими коктейлями обрабатываем кожу, различными методами введения, пусть это будет мезотерапия или нанесение в виде сыворотки, или через термороллер. Любым способом мы даем питательное вещество нашей коже, чтобы она адекватно откликнулась потом на повреждение. И бывает такое, что пациент отказывается от таких процедур, говорят, я же делаю уже RF-лифтинг, этого достаточно, не хочу никакие уколы, мне и так будет хорошо. Первое время он видит эффект за счет того, что у кожи есть резерв, а потом на какую-то там энную процедурку не наступает эффект. И вопрос: почему это? Потому что резервы закончились, кожа уже не может ответить на стимуляцию. И вот такое волшебство заканчивается, потому что кожу, кроме того, чтобы стимулировать, нужно еще питать. Эффект после первой процедуры! Как RF-лифтинг сохраняет молодость? Юлия Самусенко:

После RF-лифтинга мы можем сразу заметить уже эффект?

Екатерина Мазынская:

После первой процедуры значительно улучшается внешний вид лица. За счет того, что мы прогрели кожу, мы становимся такие румяненькие, гладенькие, немножечко подтягивается личико, эффект лифтинга наступает. Кроме того, разглаживаются мелкие морщинки. После первой процедуры мы видим, и дальше с каждой процедурой этот эффект усиливается все больше и больше. И когда мы заканчиваем курс, который обычно длится у нас 6, 10, 12 процедур в зависимости от начального состояния, мы видим достаточно хороший результат, который долгое время сохраняется. При условии проведения поддерживающих процедур раз в 3-4 месяца. Юлия Самусенко:

Поддерживающие процедуры, это какие процедуры? Это уколы красоты, это просто какие-то уходовые процедуры? Екатерина Мазынская:

Поддерживающие процедуры, я имею в виду RF-лифтинг. То есть мы закончили курс, но мы с пациентом не прощаемся. Мы говорим о том, что для того, чтобы вот этот эффект, которого мы достигли, сохранялся, необходимо проводить такие же процедуры где-то с периодичностью раз в 3-4 месяца. Тогда эффект будет сохраняться. Не забывая, конечно же, о процедурах питающих нашу кожу, чтобы и были у нее силы восстановиться после повреждающих процедур. В каком возрасте рекомендуется RF-лифтинг? Юлия Самусенко:

В каком возрасте уже рекомендуется RF-лифтинг?

Екатерина Мазынская:

Возрастное ограничение у нас простое – нужно, чтобы человек достиг 18 лет. Но обычно в 18 лет девочек редко волнуют какие-то атрофические изменения кожи. Они редко жалуются на старость, поэтому чаще всего это по показанию. Когда у человека уже есть дряблость кожи, появляются морщинки. Первые признаки птоза – уже можно начинать. Мы должны понимать, чем раньше мы начали омолаживающие процедуры, тем дольше мы в итоге сохраним свою молодость и красоту. «Все индивидуально». Кому противопоказана методика? Юлия Самусенко:

Есть какие-то противопоказания к проведению этой процедуры?