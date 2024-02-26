Дзермант: Президент Лукашенко сейчас с нами. Нужно учиться у него пониманию мировых и внутренних процессов

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Белорусы выбрали своих представителей, депутатов в нижнюю палату парламента и местные Советы всех уровней. По итогу прошедших выборов обновляется вся структура законодательной власти в стране. А еще в апреле будет сформирован новый конституционный орган, отвечающий за стратегические вопросы развития государства – Всебелорусское народное собрание. Любая модель власти должна отвечать национальным интересам, а не быть инструментом его уничтожения На примере этих выборов можно объяснить, в чем особенность белорусской политической модели. Во-первых, выборы депутатов у нас проходят по мажоритарной системе, то есть мы голосуем не по огульным партийным спискам, а за конкретного человека в конкретном избирательном округе, который для победы должен набрать простое большинство голосов избирателей. Почему именно так? А для того, чтобы избиратели знали своего депутата, чтобы он решал проблемы своего округа, ну и чтобы не было попыток просто купить себе место в партийном списке, как это часто бывает в странах с так называемой либеральной, парламентской демократией. Любая политическая модель, модель власти должна отвечать прежде всего национальным интересам и стоять на страже суверенитета государства, а не быть инструментом его взлома и уничтожения. Поэтому мы, конечно же, берем то из мирового опыта, что нам больше всего подходит, но также и создаем свои, белорусские формы представительства и принятия решений. ВНС – аналог народного вече, имеющий признаки советских форм представительств

К таким формам относится Всебелорусское народное собрание, в которое полностью войдут депутаты парламента, часть депутатов местных Советов и делегаты от крупнейших, самых авторитетных общественных организаций. ВНС – это своеобразный аналог народного вече, в чем-то этот орган будет похож и на советские формы представительства. И он нам нужен и как последняя инстанция в решении стратегических задач, постановки планов развития, и как страховочный механизм в непредвиденных политических ситуациях. Главная задача всей системы власти, включая законодательную, исполнительную и судебную, на данном этапе в нашей стране – это обеспечить устойчивость и развитие в очень сложной геополитической обстановке, когда мы фактически являемся прифронтовым государством и пока успешно избегаем вовлечения в крупнейший военный конфликт в нашем регионе после окончания Второй мировой войны. Следующая важнейшая задача – обеспечить преемственность государственного курса, как минимум на ближайшие пять-шесть лет, а они будут самыми сложными, потому как в этом время будет происходить окончательное выяснение отношений между крупными игроками в нашем регионе. И мы здесь не должны быть статистами, а должны принимать участие во всех ключевых процессах, которые потенциально могут повлиять на нашу страну. У нас авторитет государства во многом сформирован вокруг личности Лукашенко Для этого у государства должен быть авторитет и субъектность, как внутри, так и вовне. У нас авторитет и субъектность государства во многом сформированы вокруг личности Президента Александра Лукашенко. И это позволяет проводить эффективную внутреннюю и внешнюю политику. Но в идеале мы должны сформировать такую систему, которая будет работать на десятилетия вперед, чтобы в будущем не было критической зависимости от персоналий. Президент, слава богу, сейчас с нами, поэтому нужно учиться у Александра Лукашенко его пониманию мировых и внутренних процессов. Остается не так много времени, когда, по его словам, начнется смена поколений управленцев. Лукашенко: идет смена поколений, это всегда очень опасный период – нам бы тут не ошибиться. Подробности.