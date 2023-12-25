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Дешевле купить! Какой штраф грозит ёлочным браконьерам и сколько стоит новогодняя красавица?

25 декабря 2023 17:18
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До Нового года осталось уже совсем немного. Важная составляющая подготовки к празднику – покупка ели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство белорусов предпочитают покупать натуральную лесную красавицу. На елочных базарах уже начинается ажиотаж.

А вот кто и где выращивает главный новогодний атрибут, расскажет Глеб Прокофьев.

Дешевле купить! Какой штраф грозит ёлочным браконьерам и сколько стоит новогодняя красавица?-1

Питомник Воложинского лесхоза. Это одно из мест, где рождается главный атрибут Нового года. Сегодня здесь на одном гектаре растет больше 15 тысяч елей. А все начиналось со сбора шишек, которые затем отправили в селекционный центр. Оттуда в лесхоз поступили семена. Но их не сразу высадили на плантации. Два года за саженцами ухаживали в так называемом школьном отделении. В целом путь елки от семечки до новогоднего украшения занимает от 5 до 15 лет.

В Воложинском лесхозе выращивают ели для продажи. Вот как из семечки получают главный символ зимних праздников.

Дешевле купить! Какой штраф грозит ёлочным браконьерам и сколько стоит новогодняя красавица?-4

Свежевырубленные деревья уже доставили на елочный базар в Воложин. Здесь ассортимент разнообразный. Приобрести можно и ель, и сосну, и деревья в кадках. Стоимость зависит от вида растения и ее высоты. Так, цена на срезанную елку стартует от 14 рублей, дерево в кадке – от 35-ти, а елочный букет обойдется не дешевле 6 рублей. Основной спрос на елки от метра до двух.

Дешевле купить! Какой штраф грозит ёлочным браконьерам и сколько стоит новогодняя красавица?-7

Олег Садовский, главный инженер Воложинского лесхоза:
В основном, как и всегда, новогодним деревом считается ель. Но в последнее время наше население начало активнее покупать и сосны. В хорошие дни продается до 40-50 новогодних деревьев. Это только в Воложине, не учитывая то, что по району.

Дешевле купить! Какой штраф грозит ёлочным браконьерам и сколько стоит новогодняя красавица?-10

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Те, кто не воспользуется услугами елочного базара, за главный новогодний атрибут заплатит намного больше. Штраф за незаконную вырубку ели от 5 до 30 базовых величин. Таким образом елочный браконьер может заплатить больше тысячи рублей.

Как лесники ловят елочных браконьеров? Подробности в видеосюжете.

# Новый год # общество # Глеб Прокофьев

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