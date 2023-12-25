Дешевле купить! Какой штраф грозит ёлочным браконьерам и сколько стоит новогодняя красавица?

До Нового года осталось уже совсем немного. Важная составляющая подготовки к празднику – покупка ели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство белорусов предпочитают покупать натуральную лесную красавицу. На елочных базарах уже начинается ажиотаж. А вот кто и где выращивает главный новогодний атрибут, расскажет Глеб Прокофьев.

Питомник Воложинского лесхоза. Это одно из мест, где рождается главный атрибут Нового года. Сегодня здесь на одном гектаре растет больше 15 тысяч елей. А все начиналось со сбора шишек, которые затем отправили в селекционный центр. Оттуда в лесхоз поступили семена. Но их не сразу высадили на плантации. Два года за саженцами ухаживали в так называемом школьном отделении. В целом путь елки от семечки до новогоднего украшения занимает от 5 до 15 лет. В Воложинском лесхозе выращивают ели для продажи. Вот как из семечки получают главный символ зимних праздников.

Свежевырубленные деревья уже доставили на елочный базар в Воложин. Здесь ассортимент разнообразный. Приобрести можно и ель, и сосну, и деревья в кадках. Стоимость зависит от вида растения и ее высоты. Так, цена на срезанную елку стартует от 14 рублей, дерево в кадке – от 35-ти, а елочный букет обойдется не дешевле 6 рублей. Основной спрос на елки от метра до двух.

Олег Садовский, главный инженер Воложинского лесхоза:

В основном, как и всегда, новогодним деревом считается ель. Но в последнее время наше население начало активнее покупать и сосны. В хорошие дни продается до 40-50 новогодних деревьев. Это только в Воложине, не учитывая то, что по району.